Publieke omroep wil dat Slob extra reclamegeld steekt in Songfestival

De publieke omroep wil een meevaller van 12,4 miljoen euro in de reclame-inkomsten aanwenden om het Eurovisie Songfestival te betalen.

Dat vraagt het NPO-bestuur aan minister Slob (Media, Christenunie). De minister zou daar volgens De Telegraaf wel oren naar hebben. Maar de woordvoerder van de minister zegt dat de aanvraag voor extra geld nog in beraad is. Vermoedelijk komt Slob met zijn antwoord als de Tweede Kamer op 25 november vergadert over de Mediabegroting.

Dinsdag stuurde de NPO een herziene begroting 2020 naar de minister, met de vraag of hij 12,4 miljoen wil bijdragen aan het festival. Volgens die NPO-begroting kost het Songfestival 26,5 miljoen euro. 9,6 miljoen hiervan komt uit sponsorgeld, entreekaartjes en de bijdrage van de Europese organisator EBU (zo’n 6 miljoen). De NPO wil 2,5 miljoen bijdrage en AVRO-TROS 2 miljoen. De resterende 12,4 miljoen moet van de minister komen.

Wie gaat dat betalen?

Zodra vorig jaar Duncan Laurence voor Nederland het Eurovisie Songfestival won, en Nederland dus het volgende land werd dat de tv-show zou huisvesten, kwam de vraag op: wie gaat dat betalen? Premier Rutte zei de volgende ochtend meteen dat de publieke omroep dat maar zelf moest opbrengen.

Omdat het festival van 12 tot en met 16 mei plaatsvindt in het Rotterdamse Ahoy, betalen de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland 15,5 miljoen euro mee. Maar dat geld zit volgens organisator Sietse Bakker in een aparte begroting voor de infrastructuur: zaal, beveiliging, vervoer, straatevenementen. De 26,5 miljoen waar de NPO naar verwijst, is alleen voor de tv-productie.

Heet hangijzer

Reclame bij de omroep is een heet hangijzer. Eerder vielen de inkomsten tegen, waardoor Slob dit jaar al 20 miljoen euro bezuinigde op de NPO-begroting. Het uitkeren van de meevaller is ook te beschouwen als het afzwakken van die bezuiniging. Slob is voornemens om de reclame op de publieke zenders af te bouwen, om te beginnen door reclame vóór acht uur ’s avonds op tv te schrappen, en de online-reclame te verbieden. In totaal vraagt de NPO voor volgend jaar 830 miljoen euro. Slob had eerder 780 miljoen euro in zijn hoofd.

Slob had voor dit jaar 157 miljoen reclamegeld begroot. Dat wordt volgens Ster eerder 170 miljoen. Een meevaller. Volgens Ster-directeur Frank Volmer was de tegenvaller van vorig jaar een gevolg van veranderd beleid: Ster geeft onder meer geen beloningen meer aan bemiddelende mediabureaus. Maar volgens Volmer was dat slechts een tijdelijke dip: hij vond nieuwe adverteerders, en zij die wegliepen, kwamen weer terug.

Oneven jaren, zonder grote sportevenementen op tv, trekken minder adverteerders dan even jaren. Volmer verwacht daarom in 2020, met het EK voetbal en de Olympische Spelen op tv, een stijging van nog eens 5 miljoen euro. Als het Nederlands Elftal zich plaats voor het EK, kan dat 10 miljoen meer opleveren. Als de ploeg de finale haalt, zelfs 20 miljoen.