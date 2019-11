Politie houdt nieuwe verdachte aan in onderzoek rond Ridouan Taghi

De politie heeft dinsdag een nieuwe verdachte aangehouden in het Marengo-onderzoek, het grote onderzoek van justitie naar liquidaties in het criminele milieu. Het gaat om een 33-jarige man uit Utrecht, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Justitie verdenkt de man van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een spyshop in 2015. De winkel in Nieuwegein werd toen met een raketwerper of handgranaten onder vuur genomen. De man uit Utrecht wordt ook verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi, de voortvluchtige hoofdverdachte in het Marengo-onderzoek. Hij blijft zeker nog twee weken vastzitten.

Lees meer over het Marengo-proces: Het ‘andere verhaal’ over kroongetuige Nabil B.

De aanklachten tegen Taghi, de meeste gezochte crimineel van Nederland, werden eind september uitgebreid. Het OM maakte toen bekend hem ook te verdenken van het opdracht geven tot de aanslag op de spyshop en de liquidatie in 2015 van de eigenaar daarvan, Ronald Bakker.

In het Marengo-proces rond Taghi staan zestien verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. Het proces gaat op 12 december verder. Voor de tip die leidt tot de aanhouding van Taghi heeft justitie 100.000 euro uitgeloofd.