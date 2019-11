Pokémon-spelers boos vanwege halvering monsters

Deze week verschijnen de nieuwe Pokémon-games Sword en Shield. Die zijn gemaakt voor de „meest fanatieke groep fans”, aldus de Japanse maker Game Freak. Voor de fans die de game soms al spelen sinds hun eerste Game Boy en die iedere keer weer alle virtuele monsters proberen te vangen. Maar diezelfde groep is nu razend. Spelers kunnen ineens niet meer de monsters vangen en trainen die ze uit de oude games spelen. Het is alsof je in voetbalgame FIFA ineens niet meer voor je favoriete club kunt kiezen.

De woede begon enkele maanden geleden, toen de bouwers zeiden dat niet alle monsters uit voorgaande games in de nieuwe versies te vangen zouden zijn. Sommige beestjes kunnen zelfs niet uit voorgaande spellen worden geïmporteerd, zoals wel kon in eerdere edities. De studio, die met Pokémon één van de meest winstgevende gameseries ter wereld in handen heeft, zou niet de mankracht hebben om het groeiende aantal wezens in toom te houden. In de afgelopen decennia heeft Game Freak circa negenhonderd monsters ontworpen.

Pokémon Gonna Catch ’Em All

Pokémon wordt gezien als de meeste succesvolle serie games en andere media-uitingen ter wereld. De hele franchise heeft circa 82 miljard euro omzet opgeleverd. De eerste Pokémon-game kwam uit in 1996 en werd gemaakt voor de Game Boy. Daarna volgden tientallen (afgeleide) edities voor allerlei platformen. Eigenaar The Pokémon Company is een joint venture van gamebedrijven Nintendo, Game Freak en Creatures. Pokémon is een samentrekking van Pocket Monsters. Spelers moeten monsters (‘pokémon’) vangen en trainen. De games vormen de een-na-populairste serie aller tijden met circa 340 miljoen verkochte exemplaren en 1 miljard mobiele downloads. De populairste serie ter wereld is Mario (Nintendo). Naast de games zijn er ook onder meer Pokémon-kaartspellen, animatieseries, films en in 2014 kwam een speciale editie van Monopolie uit. In Pokémon Go, van het Amerikaanse bedrijf Niantic, Nintendo en The Pokémon Company, moeten spelers buiten in de openlucht, in ‘augmented reality’, pokémon vangen. ‘Go’ werd meer dan 1 miljard keer gedownload. Geschatte omzet: 2,7 miljard euro.

Na een groot lek afgelopen week bleek pas hoe sterk er in het aantal monsters is gesneden. In de game zijn slechts vierhonderd te vangen, een ruime halvering. Fans balen, want één van de kernactiviteiten in Pokémon-games is om alle monsters te vangen. Ze vrezen dat de game hiermee slechts de helft van de door hun gewilde inhoud bevat.

Het controversiële besluit kreeg inmiddels de naam Dexit – in Pokémon heb je de PokéDex, een soort zakcomputer die alle gevangen monsters voor je bijhoudt. Dexit is uiteraard een woordspeling op Brexit die extra toepasselijk is, omdat de wereld in de nieuwe games ditmaal is gebaseerd op het Verenigd Koninkrijk.

Oproep tot boycot

De controverse groeide nog meer, toen fans dachten de makers te betrappen op een leugen. In een eerder interview beweerde de ontwerper dat alle monsters compleet opnieuw gemaakt moesten worden. Maar gelekte 3D-modellen toonden aan dat de wezens identiek zijn aan de versies in oudere games. Het leidde op Twitter tot de hashtag #GameFreakLied, die de afgelopen week meerdere dagen wereldwijd trending was.

Op Reddit, het grootste internetforum ter wereld, staan klaagberichten consequent bovenaan op de voorpagina. Daar plaatst één boze fan dagelijks tekeningen van huilende pokémon die uit het spel zijn geschorst, waarop iedere keer door honderden steunbetuigers op wordt gereageerd.

Fans vinden op het forum steeds nieuwe dingen waarom de nieuwe spellen niet leuk zijn. Ze roepen op tot een boycot. „En als je de game dan toch koopt, doe het dan tweedehands”, schrijft iemand. „Dan verdient Game Freak in elk geval geen geld aan je.” Het is nog de vraag hoe succesvol die boycot gaat zijn: voorgaande Pokémon-games werden tientallen miljoenen keren verkocht.

In Game Freaks thuisland Japan werd een feestje om de nieuwe game te vieren eerder deze week afgeblazen. Volgens de studio was dat om „logistieke redenen”, maar velen vermoeden dat de recente kritieken een rol hebben gespeeld. Japanse bedrijven lijken sinds dit jaar voorzichtiger met evenementen, nadat een boze fan de animatiestudio Kyoto Animation in brand had gestoken. Hierbij kwamen 36 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor vergelijkbare uitbarstingen.

Positief tegengeluid

De eerste recensies over de games zijn ondertussen gematigd positief. Fans reageren daar weer boos en verbaasd op. Hoewel zij de game zelf nog niet hebben gespeeld, zijn ze ervan overtuigd dat Sword en Shield een lagere waardering verdienen. De enkele meer kritische teksten over de game worden ondertussen bejubeld.

Niet iedere fan is woedend over de nieuwe games. Twitter-gebruikers die fans doodsbedreigingen aan de makers zagen uiten, reageerden hierop door een eigen hashtag in het leven te roepen. Onder de tag #ThankYouGameFreak proberen ze een positief tegengeluid te bieden – en bedanken ze de gamestudio voor de reeks die ze al ruim twintig jaar produceren. Ook die hashtag was trending, maar wordt inmiddels steeds vaker overstemd door de kritische geluiden.