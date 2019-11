Opnieuw acht jaar cel geëist voor veroorzaken dodelijk ongeval A10

Tegen de man die vorig jaar op de A10 bij Amsterdam met fatale gevolgen een motorrijder en zijn bijrijdster omver reed, heeft justitie vrijdag in hoger beroep acht jaar gevangenisstraf geëist. Het is dezelfde straf die verdachte Johnny O. (52) deze zomer opgelegd kreeg door de rechtbank, die bewezen achtte dat er opzet in het spel was. O. tekende hoger beroep aan.

Het Openbaar Ministerie vindt nog altijd dat O. het ongeluk opzettelijk heeft veroorzaakt. „Als je bewust instuurt op een motor kan dat niet goed gaan”, zei de advocaat-generaal in de strafeis. „Dan neem je op de koop toe dat er een aanmerkelijke kans is dat het verschrikkelijk mis gaat. En dat is helaas ook gebleken.” Justitie eist ook een rijontzegging van tien jaar. De rechtbank legde O. vorig jaar een rijverbod van vier jaar op.

O. werd vorig jaar op 23 december afgesneden door de motorrijder, op de Amsterdamse ringweg A10 vlak bij het Coenplein. Hij moest hard remmen om een botsing te voorkomen, slipte daardoor weg en belandde in de vangrail. O. ging achter de motorrijder aan, naar eigen zeggen om het kenteken te noteren.

Later ging O., met snelheden van ruim boven de 100 kilometer per uur en in de regen, naast de motor rijden en probeerde hij de bestuurder tot stoppen te dwingen. Die trapte naar de auto. Getuigen zagen dat O. twee keer naar de motorrijder toestuurde. Uiteindelijk kwamen de voertuigen in botsing en kwam de motor ten val. Daarbij kwamen de 44-jarige motorrijder en diens 34-jarige bijrijdster om het leven.

De zaak draait om de vraag of O. de motor opzettelijk omver heeft gereden. Hij geeft zelf toe dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt, maar ontkent dat dit expres gebeurde. De getuigen denken echter dat O. wel degelijk bewust naar de motor toe stuurde. Ook O.’s 15-jarige dochter, die ten tijde van het ongeluk naast hem in de auto zat, zegt dat haar vader met opzet heeft gehandeld.