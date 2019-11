Nieuwe raketaanvallen Israël en Gazastrook ondanks wapenstilstand

Israël heeft in de nacht van donderdag op vrijdag nieuwe raketaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Donderdag spraken de Palestijnse Islamitische Jihad en Israël nog een staakt-het-vuren af. Het Israëlische leger zegt in een verklaring dat de aanvallen een reactie zijn op raketten die vanuit de Gazastrook zijn afgevuurd.

De Israëlische raketten troffen volgens de Israëlische autoriteiten een militair complex, raketfabriek en militair hoofdkantoor in de plaats Khan Younis. Israël zegt in de verklaring dat het bereid is zich te houden aan de wapenstilstand mits er geen raketaanvallen op Israël worden uitgevoerd vanuit de Gazastrook. Vanuit beide kanten zijn geen doden gemeld bij de nieuwe aanvallen.

De strijd tussen de Palestijnse groepering en Israël begon dinsdag met de dood van Baha Abu al-Atta, een commandant van de Islamitische Jihad die door Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor honderden aanvallen op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook werd gereageerd met het afvuren van meer dan 450 raketten op Israël. Sindsdien zijn bij Israëlische raketaanvallen 34 Palestijnen, onder wie zestien burgers, om het leven gekomen.