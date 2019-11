Nieuwe eis Trump frustreert milieuwetenschappers

Een ondermijning van de wetenschappelijke onderbouwing van overheidsbeleid. Dat is volgens Amerikaanse wetenschappers en artsen wat een voorstel écht betekent van milieu-agentschap EPA, dat afgelopen maandag uitlekte.

Het is een nieuw hoofdstuk in de strijd tussen Amerikaanse wetenschap en de regering van president Donald Trump. Dit keer gaat het om een document in handen van The New York Times, waarin staat dat de EPA onderzoekers wil gaan verplichten data uit gezondheidsonderzoeken te openbaren. Dat zou de transparantie van het onderzoek ten goede komen. „Goede wetenschap [...] kan worden gerepliceerd en onafhankelijk gevalideerd”, zei Andrew Wheeler van de EPA in september al in het Amerikaanse Congres. De data moeten volgens hem daarom openbaar zijn voordat de overheid er beleid op baseert.

Probleem is dat in de onderzoeken vaak gebruikmaken van persoonlijke informatie zoals patiëntendossiers, op voorwaarde van anonimiteit. Tegenstanders vrezen daarom dat nieuw onderzoek wordt afgewezen door het agentschap omdat wetenschappers hun gegevens niet mogen vrijgeven. Het wordt dan moeilijker om nieuwe wetgeving voor lucht- en waterkwaliteit te maken.

Volgens Linda Birnbaum, tot vorige maand directeur van het National Institute of Environmental Health Sciences, zou deze maatregel praktisch gezien leiden „tot het uitbannen van wetenschap in beleidsvorming”. Samen met andere gezondheids- en milieuexperts sprak zij woensdag voor het wetenschappelijk comité van het Huis van Afgevaardigden over het voorstel, schrijft persbureau AP.

Bovendien staat in een andere memo in handen van The New York Times dat de maatregel met terugwerkende kracht zou kunnen worden toegepast. Wetgeving op basis van oud onderzoek komt daarmee mogelijk op losse schroeven te staan.

Zoals een groot onderzoek dat wetenschappers van Harvard University in 1993 uitvoerden. Ze combineerden persoonlijke en medische gegevens van ruim 22.000 Amerikanen. Het onderzoek legde een dermate duidelijke link tussen luchtvervuiling en voortijdig overlijden, dat het de basis is geworden voor regelgeving over luchtkwaliteit.

Volgens een medewerker van de EPA zal het allemaal niet zo’n vaart lopen. Maar, zegt hij, „zolang er een Republikein in het Witte Huis zit worden de vervuilingsnormen in elk geval niet strenger”.

