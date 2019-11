Limburgs Statenlid Forum weg na onenigheid met fractiegenoten

Het Limburgse Statenlid Cees van der Sande (Forum voor Democratie) stopt per 1 december als volksvertegenwoordiger. Hij is ontevreden met de koers van zijn fractie.

De Maastrichtenaar Van der Sande, tevens vicefractievoorzitter, was een van de twee onderhandelaars voor Forum voor Democratie tijdens de formatie in Limburg ,dit voorjaar. Bij de verkiezingen werd de partij met zeven zetels de grootste na het CDA. „Nu. Moet. Het. Gebeuren”, twitterde hij die dag.

Lees meer over het toetreden van Forum tot het Limburgse provinciebestuur

Forum levert één gedeputeerde, Van der Sandes medeonderhandelaar Ruud Burlet. In Gedeputeerde Staten zitten, naast FvD, ook CDA, PVV, VVD, GroenLinks en een lokale partij.

Van der Sande, ook eigenaar van een bureau dat adviezen geeft over handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije, botste vrij kort daarna met de rest van zijn fractie over de partijlijn. Zelf nam hij het bewoordingen op voor de meer ideologische insteek van partijleider Thierry Baudet, terwijl zijn fractiegenoten zich pragmatischer opstelden. Na het zomerreces liet Van der Sande zich niet meer zien op het Limburgse provinciehuis.

Succesvolle formatie

In zijn ontslagbrief aan de Limburgse commissaris van de koning schrijft het Statenlid: „Ondanks de voor mijn partij succesvol verlopen formatieperiode, het grote politieke potentieel voor mijn partij binnen het Limburgs Parlement, zie ik momenteel te weinig aanknopingspunten hier zelf een verdere rol van betekenis in te spelen. Mijn politieke ambitie is in korte tijd helaas te veelvuldig verstoord door het moeten bedrijven van politiek binnen eigen gelederen in plaats van daarbuiten.”

Van der Sande schrijft geen gebruik te willen maken van „enige wachtgeldregeling”. Hij wordt opgevolgd door Roel Westhoff uit Nuth.