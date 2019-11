Kabinet maakt geld vrij voor stroomstootwapens politie

Het kabinet maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanschaf van en training met stroomstootwapens voor de politie. Dat bevestigen Haagse bronnen vrijdag aan NRC na berichtgeving in het AD. De ministerraad moet het voorstel vrijdagmiddag nog goedkeuren.

Het stroomstootwapen moet onderdeel worden van de standaarduitrusting van 17.000 agenten die op straat werken. Op welke termijn het wapen zal worden ingevoerd, is op dit moment nog niet duidelijk.

Politiechef Erik Akerboom dringt al een tijd aan op de aanschaf van het wapen voor het korps. In Nederland wordt ieder uur minstens één agent „belaagd”, zei Akerboom in september. Met de taser zouden agenten het „gezag terugveroveren”.

Een jaar geleden adviseerde de politie na een succesvolle proef met de taser om het wapen permanent op te nemen in de basisuitrusting. Eerder werd al duidelijk dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) ook positief is over het wapen.