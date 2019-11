Jongens op Java

Oorlogsvrijwilligers waren ze veelal, mannen als op de portretten hiernaast. Nederlandse jongens die zich toen Zuid-Nederland was bevrijd in 1944, meldden om tegen ‘de moffen’ te vechten. Maar toen hun militaire training klaar was, bleek de oorlog in Europa afgelopen. Dus werden ze overzee gestuurd om de kolonie Nederlands-Indië te bevrijden van de Japanse bezetting. Maar nadat Japan capituleerde op 15 augustus 1945, moesten zij vooral ‘orde en rust’ in de kolonie herstellen.

De geportretteerde veteranen zijn te zien in een documentaireserie van journalist en regisseur Coen Verbraak die aanstaande week begint.

Op 17 augustus 1945 hadden Soekarno en Hatta de Republiek Indonesië uitgeroepen. Een ideaal dat in de eerste decennia van de vorige eeuw was uitgekristalliseerd, maar hardhandig werd onderdrukt door de koloniale overheid. Na de Japanse capitulatie volgde in delen van de archipel een chaotische periode van de bersiap, waarbij veel Nederlanders en Indische Nederlanders slachtoffer werden van de wraakzucht van jonge opstandelingen. Vaak ook van roversbendes. Den Haag stuurde een leger dat behalve uit oorlogsvrijwilligers vooral uit tienduizenden dienstplichtigen bestond. Vanaf 1946 moesten zij ervoor zorgen dat de kolonie weer kon bijdragen aan de schatkist van het verarmde moederland. De naam van de eerste zogeheten Politionele Actie begin 1947 was niet voor niets ‘operatie Product’: suiker- en rubberplantages en oliebronnen in Java Sumatra die in Republikeinse handen waren, moesten worden heroverd. Het thuisfront kreeg propagandabeelden te zien van een enthousiaste bevolking die blij was dat ‘onze jongens’ orde op zaken kwamen stellen. In de praktijk woedde er in Indonesië een bloedige guerrillaoorlog waarbij 6.000 van de in totaal 120.000 militairen aan Nederlandse kant sneuvelden. Aan Indonesische zijde vielen meer dan 100.000 slachtoffers voordat op 27 december 1949 – volgende maand zeventig jaar geleden – Nederland de soevereiniteit overdroeg aan Indonesië.

Sindsdien probeert Nederland met dat verleden in het reine te komen. Verhalen over oorlogsmisdaden doken vanaf de jaren veertig regelmatig op, maar werden weer vergeten. Abram de Swaan noemde dat twee jaar geleden ‘postkoloniale absences’: „Een nationaal geheim dat telkens weer onthuld wordt en dan opnieuw wordt weggemoffeld.”

Door de aandacht voor het bloedbad dat Nederlandse militairen in 1947 aanrichtten in het Javaanse dorp Rawagede (nu: Balongsari) en door het boek De brandende kampongs van generaal Spoor van Rémy Limpach, dat structureel gewelddadig optreden door Nederlandse soldaten aannemelijk maakte, loopt nu een nieuw historisch onderzoek naar het Nederlands militair optreden tussen 1945 en 1950.

Stef Scagliola bracht begin deze eeuw al de verwerking van de oorlogsmisdaden onder Indiëveteranen in kaart in haar proefschrift Last van de oorlog. Daarin maakt ze onderscheid tussen medisch-psychologisch trauma en strategisch trauma. Dat laatste zou dan gaan om veteranen die zichzelf presenteren als slachtoffers om erkenning en genoegdoening te krijgen.

De documentaireserie Onze Jongens op Java van regisseur Coen Verbraak is vanaf donderdag 21 november vier weken lang te zien bij BNNVARA, om 20.25 uur op NPO2.