Hoever mag de wetenschap gaan met menselijke embryo’s?

In Nederland is het verboden om menselijke embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. Maar als het aan de wetenschap ligt, komt daar snel verandering in. Vandaag lanceert de overheid een maatschappelijke discussie: moeten de beperkingen van embryo-onderzoek inderdaad worden opgerekt? En hoe ver wil de wetenschap dan gaan?

