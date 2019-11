‘Mogen we u iets vragen? Woont u hier?” James Samarasinghe (19) en Anna Way (18) spreken op de Rotterdamse Wilhelminapier zo veel mogelijk mensen aan, bij voorkeur bewoners. Dat deze ondervraagde ook meer over hén wil weten vinden ze erg grappig.

Een excursie voor hun studie aardrijkskunde aan de universiteit van Birmingham bracht de twee vrijwel identiek geklede tieners met zo’n tweehonderd medestudenten voor een paar dagen naar Rotterdam. Ze overnachten in het Stayokay-hostel in de beroemde kubuswoningen en doen onderzoek naar bijvoorbeeld de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog of het bodemgebruik. James en Anna, die elkaar voor deze excursie nog niet kenden, kregen opdracht de stad demografisch te onderzoeken. „We houden enquêtes en kijken of de antwoorden aansluiten bij onze informatie over huizen- en grondprijzen”, vertelt James. Ze hebben al verschillende wijken gehad: Nesselande, Maashaven, Spangen, het centrum.

James, die voor zijn studie van Londen naar Birmingham verhuisde, was afgelopen zomer voor het eerst in Nederland, hij bezocht met een paar vrienden Amsterdam. „Daar zag ik alleen maar toeristen, hier zie ik het echte leven.”

Anna was nog nooit eerder in Nederland. „Mijn moeder én oma zijn toevallig wel hier in Rotterdam geboren.”

Hebben ze ook tijd voor sightseeing? „Daar máken we tijd voor”, zeggen ze in koor. Ze zijn al uit eten geweest in de Foodhallen, en hebben die „coole hippiestraat” ontdekt „waar woorden in lichtjes boven de straat hangen”. Bedoelen ze misschien de Witte de Withstraat, sinds een metamorfose in de jaren 90 – drugspanden werden kunstgaleries, bordelen uitgaansgelegenheden – bekend als de hipste straat van Rotterdam? Die bedoelen ze. „Ze hadden ook mooie street art. In Spangen zagen we alleen maar graffiti.”

En ’s avonds?

James’ ogen lichten op. „We zijn wel uit geweest, ja. Naar een Ierse pub. En een après-ski bar. Steeds met een grote groep. Je kunt je voorstellen dat mensen raar opkijken als we binnenkomen met zestig man.”