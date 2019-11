Jan de Klerk (67) drinkt koffie bij de bouwmaterialengroothandel in Purmerend. Hij zit al zijn hele leven in de bouw, vertelt hij. Een grote man met een vriendelijke oogopslag. Of hij het oké vindt om maximaal 100 kilometer per uur te rijden? Ja hoor, best, als het helpt tegen de stikstofuitstoot.

Afgelopen woensdag presenteerde het kabinet maatregelen die de stikstofcrisis moeten beëindigen. Een maatregel uit dit plan is het invoeren van een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur op de Nederlandse snelwegen. Alleen ’s avonds en ’s nachts, tot 6.00 uur ’s ochtends, mag er op de huidige 130-wegen dan nog wél harder gereden worden.

De zoon van De Klerk is 31 en zit ook in de bouw. Hij rijdt grotere afstanden en zal er misschien meer moeite mee hebben, zegt Jan de Klerk. „Maar hij vertrekt elke ochtend om 5.00 uur naar zijn werk.” Hij zal er in de ochtend dus weinig van merken.

Arie-Jan (58) en Tim van der Mark (25) zijn eensgezind: „Dit is een belachelijke maatregel.” Ze zijn varkenshouders uit Middenbeemster. Arie-Jan stond maandag nog worsten te bakken bij het boerenprotest voor het provinciehuis in Haarlem, vertelt hij. „Vers van eigen boerderij.” „Dat hele stikstofgedoe vinden we sowieso al niks, maar dat 100 rijden slaat echt alles”, zucht Tim. Volgens vader en zoon gaat die maatregel niets opleveren. Het kabinet heeft volgens Arie-Jan te veel naar „de veganistensekte geluisterd” en wil het nu gewoon het beste jongetje van de klas zijn, terwijl ze in Duitsland lekker 250 kilometer per uur blijven scheuren. „Een ding is zeker”, zegt Arie-Jan, „Flitsmeister krijgt er een hoop nieuwe gebruikers bij.” [Flitsmeister is een app die aangeeft waar flitsers staan]

Veel automobilisten langs de A7 in Noord-Holland, waar op een lang stuk 130 kilometer per uur mag worden gereden, zijn milder gestemd. Ted Bergman (70) zit in de bouw en zit veel op de weg, maar hij heeft geen moeite om zich te houden aan de nieuwe snelheid. „Ik laat me niet opjagen om snel te zijn.” Ook Martin Tjemkes (67) die zijn leven lang als metaalbewerker werkte, ziet geen bezwaar. „Ik rij nu eigenlijk alleen nog als toerist. En dan heb je geen haast.”

René Bouwman uit Krommenie rijdt een vrachtwagen van zijn zoon. Hij vervoert vandaag verpakkingsmateriaal. „Ik kán maar 85 kilometer per uur met dit ding, als ik al harder zou wíllen.” Hij rijdt als vrachtvervoerder 100.000 kilometer per jaar, maar ook hij relativeert het belang van snelheid. „Nederland is een klein land, je bent er zo.” Alleen als Bouwman, een enkele keer, naar Duitsland moet met een busje, rijdt hij 140 kilometer per uur. „Maar dat zijn grote afstanden hè. Laatst nog 900 kilometer heen en 900 kilometer terug.”

Zijn het de jaren die milder stemmen? Mogelijk. De jonge bouwvakker Patrick Meijer, die tankt vlakbij Monnickendam, vindt de stikstof-maatregel wel „slecht”. Hij werkt elke dag van 6.00 tot 18.00 uur en rijdt door het hele land. „Als ik 100 moet rijden, verlies ik tijd.” Hij is eigen baas en zal 130 kilometer per uur blijven rijden, zegt hij. En de boetes? „Die betaal ik dan wel.”

Daar is Rob van Duuren (49) het helemaal mee eens. Terwijl hij zijn glanzende zwarte SUV voltankt met diesel, zegt hij: „Dit is pure symbool-politiek.” Het gaat volgens hem allemaal niets oplossen. Van Duuren verkoopt zonnepanelen en komt daar vaak voor in Duitsland. Volgens hem doen ze daar veel minder aan de hele stikstofproblematiek dan in Nederland. „Daar scheur ik met 250 kilometer per uur over de linkerbaan, dus hier blijf ik ook lekker 130 rijden”, zegt hij stellig.

Ali Charouit (53) is een stuk positiever. Hij laat met een brede glimlach de inhoud van zijn witte bestelbusje zien. „Door de hele regio breng ik frikadellen, hamburgers, kaassouflé’s en andere snacks naar cafetaria’s.” Hij doet dit al 26 jaar en heeft nog nooit haast gehad. „Die nieuwe maatregel boeit me niet. De klant wacht maar wat langer”, zegt hij. Hij heeft alle tijd, maar zijn collega’s bezorgen vaak verder weg en die hebben er wel problemen mee. „Zij hebben nu al veel haast en dat gaat alleen maar erger worden.”

„Het is allemaal niet zo moeilijk”, vertelt Ben Bosch (65), slurpend van zijn kop koffie bij pomp 8. „Ik heb m’n twijfels of dit echt gaat werken, maar die verandering maakt voor mij allemaal niet uit.” Bosch doet eigenlijk alles op de fiets en leidt een relaxed leven als pensionado. „Alles moet veel te snel en effectief in dit land”, zegt Bosch. „Een ‘tikkie’ langzamer is echt niet zo erg.”

65 kilometer oostelijker is de drukke avondspits van Ede inmiddels in volle gang. Jelle Hofland (25) zit te wachten in zijn bestelbus met op de zijkant de tekst ‘Wij staan voor schone lucht’. Het maakt volgens Hofland allemaal niet zoveel uit: „Als we hiermee het milieu een handje verder helpen, rij ik met alle liefde 100.”

Autoloze zondag

Die liefde is bij Johan Gunther (61) ver te zoeken. Hij komt net van een klus in Den Haag waar hij met spoed een gasleiding moest repareren. „Er worden uitzonderingen gemaakt voor nationale hulpdiensten, maar ik moet soms ook snel ergens heen”, vertelt hij. De enige goede maatregel is volgens Gunther een autoloze zondag: „Dan zijn we toch niet aan het werk.”

Fabian van ’t Veer (26) zit in hetzelfde schuitje. Hij is koerier en rijdt van hot naar her om verkeerd geleverde of vergeten goederen te bezorgen. „Ik bezorg eigenlijk alles, paspoorten, pakketjes, post, kuikens, noem het maar op”, zegt Van ’t Veer. Dat moet vaak snel en door de snelheidsverlaging gaat er kostbare tijd verloren, vindt hij. „Wij leveren die tijd in om te compenseren voor de grootste vervuilers”, zegt Tim Welbers (29). „Ik durf in mijn dorp overigens niet te zeggen dat dat de boeren zijn.”

Volgens Anca Nijhoff (61) uit Markelo is al die ophef nergens voor nodig. „Ik heb nu weekend en maandagochtend sta ik twee minuutjes eerder op”, zegt ze. „Ik kan nog steeds een boterham eten en mijn krantje lezen”, vertelt ze. Ze heeft één wens: dat de mensen dit weekend lekker uitrusten. „Dan kunnen ze vast wennen aan een wat langzamer tempo.”

