Financiële compensatie voor gedupeerde ouders in toeslagenaffaire

Nog voor het eind van het jaar zullen de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire rondom een gastouderbureau in Eindhoven financiële compensatie krijgen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) heeft daar 7,5 miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat om een groep van ongeveer driehonderd ouders bij wie in 2014 ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Daarna werden zij in veel gevallen geconfronteerd met invordering van eerder verkregen toeslagen en hoge (juridische) kosten. Gemiddeld zullen de gedupeerde gezinnen nu zo’n 25.000 euro kunnen terugkrijgen.

Met dit besluit, dat Snel deze vrijdagmiddag bekendmaakte, neemt de staatssecretaris het advies van de commissie-Donner over die de toeslagenaffaire onderzoekt en donderdag met haar eerste aanbevelingen kwam.

„Ik ga het advies van Donner onverkort en heel snel volgen”, zegt Snel in een toelichting. „We gaan dit jaar de ouders uitbetalen. Zij krijgen vanmiddag nog een brief waarin staat dat zij gecompenseerd gaan worden.”

In een brief aan de Tweede Kamer erkent Snel dat de Belastingdienst in een poging fraude door ontvangers van toeslagen te onderzoeken „onrechtmatig” heeft gehandeld. „De grenzen van de handhaving zijn doelbewust opgezocht en wat mij betreft overschreden.”

Mogelijk nog meer gedupeerden

De affaire rondom de toeslagen dateert van 2014, toen van ongeveer driehonderd gezinnen de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Er waren toen vermoedens van misbruik. De gezinnen waren ingeschreven bij een gastouderbureau in Eindhoven. De vermoedens werden echter onvoldoende onderzocht en de toeslagen werden onterecht stopgezet. Het leidde in veel gevallen door financiële en soms ook psychische problemen. Sommige ouders stopten met werken of verloren hun baan.

Staatssecretaris Snel spreekt in zijn brief aan de Kamer van „ingrijpende gevolgen”. „Ik heb het volste begrip voor de onmacht en boosheid die hier het gevolg van zijn”.

Mogelijk zijn er nog veel meer ouders de dupe geworden van wat Snel „de op hol geslagen fraude-verdenking” noemt. Naast de zaak in Eindhoven, de zogeheten CAF-11-zaak, heeft het betrokken CAF-team (dat staat voor: Combiteam Aanpak Facilitators) nog 169 andere mogelijke gevallen van misbruik van de toeslag onderzocht. Snel denkt, net als adviseur Donner, dat daar nog eens duizenden gedupeerde gevallen tussen kunnen zitten, waarbij de toeslagen onterecht zijn stopgezet. Snel: „Dan zal de compensatieregeling tientallen miljoenen kunnen bedragen.” Hoewel er nieuwe wetgeving voor nodig is, die pas in het voorjaar kan worden behandeld, zal Snel met een zogeheten ‘beleidsbesluit’ het benodigde geld alvast vrijmaken. „Ik ga ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren.”

In zijn Kamerbrief kondigt de staatssecretaris ook aan zowel de cultuur binnen de Belastingdienst als de bestuur- en beheersbaarheid te willen verbeteren. „Ik wil uitvoeringsproblemen als deze adequater oplossen.”