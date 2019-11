Een club verpesten doe je zo

ADO Den Haag is de Nederlandse voetbalclub waarvan ik verreweg de meeste wedstrijden bezocht, waar ik met liefde het meest over geschreven heb en waarvan ik de meeste fans onder mijn vrienden tel. Vorige week zei ik nog tegen de Hagenees dat ik al veel te lang niet mee was gegaan. Of ik weer mee kon. Hij zou een kaartje regelen. Nu hoeft dat niet meer want ADO is verpest.

John van Zweden, de man die sinds november een adviserende functie heeft gekregen om van ADO „weer een familieclub” te maken, hoorde dat KOZP op 8 november in de stad vergaderde en liet een tweet: „Om 19.00 verzamelen deze stoere strijders zich in Vierheemskinderen. Wees welkom in ons gastvrije #DENHAAG Ga er vanuit dat er ook nog wat voorstanders heen gaan. Succes Scheveningen.”

Het pand waar KOZP vergaderde werd bestormd. Resultaat: vijf arrestaties voor openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Als ADO een man die aanzet tot knokpartijen in eigen stad, aanstelt om er weer „een familieclub” van te maken, vraag ik me af over welke familie we het eigenlijk hebben.

De opa van John van Zweden had een behangwinkel die een succes werd en bij kleinzoon John eindigde. Met poen kan een mens veel, ook een voetbalclub als ADO verpesten en kom alsjeblieft niet met het verhaal dat hij Swansea City redde: hij kocht daar per toeval iets van 5 procent van de aandelen en paradeerde rond alsof hij de eigenaar was, al waren er negen andere én veel grotere aandeelhouders die zichzelf niet zo op het schild hesen.

Beduidend minder stoere strijder Van Zweden heeft zijn twitterkeutel snel ingetrokken, maar internet vergeet niet dus is die overal te vinden, net als zijn andere xenofobe tweets en retweets van blanke nationalisten. Een tijd terug zei ADO zich nog kapot te schamen voor het racisme rond het veld. Misschien doen ze er goed aan ook een paar adviseurs te nemen inzake geloofwaardigheid.

Ik ken toegewijde ADO-supporters met Braziliaanse kinderen en met Indonesische, ik ben bevriend met een alleenstaande moeder die kapot gaat als ADO verliest. Racisme verwerpen deze lieve, intelligente voetbalfanaten in elke hoedanigheid. Als de racisten in het stadion van zich laten horen, gaan de koppies van deze fans beschaamd hangen en hoor je hun groengele harten in vakkie M breken. In stilte, want voetbalfans die tegen racisme zijn, kunnen dat niet uitschreeuwen. Voor je het weet lig je in het ziekenhuis omdat racisten niet terugdeinzen voor geweld bij elk klein tegengeluid.

Je laat je club niet in de steek, zeggen ze, niet als het verliest, en niet als het in handen dreigt te vallen van racisten. Ze blijven teruggaan, zelfs met hun kinderen, en ze hopen er het beste van. Ik niet, ik haak af. Ik wilde afsluiten in de stijl van John met een sarcastisch: Succes Den Haag, maar daar ben ik te sip voor. Ik kom alleen tot: Dag lief ADO, met je grappige fans, je houten clubhuis en je leuke accent, ik zal de voetbalzondagen met Hagenezen ontzettend missen. Hou ’t heel.

Carolina Trujillo is schrijfster.