Drie arrestaties voor online opruiing en bedreiging sinterklaasintocht

Drie mannen zijn donderdag en vrijdag opgepakt omdat zij opruiende berichten over de nationale sinterklaasintocht in Apeldoorn zouden hebben verspreid. Dat meldt de politie. De mannen, twee Utrechters van 38 en 41 en een 35-jarige man uit Leiden, deelden de berichten op sociale media. Ze worden verdacht van bedreiging, opruiing en het verspreiden van opruiende teksten.

Het AD meldt dat het gaat om anti-Zwarte Piet-activisten. De advocaat van twee van de mannen stelt dat het gaat om Michael van Zeijl van de anti-koloniale beweging Grauwe Eeuw en Rogier Meijerink van antiracismestichting Majority Perspective. Wie de derde man is, is onbekend.

Volgens de advocaat hadden de twee activisten geen plannen om daadwerkelijk naar de intocht te gaan. Van Zeijl, die zichzelf Sinterklaas Sniper noemt, is twee keer eerder veroordeeld voor bedreiging omdat hij afbeeldingen op sociale media had geplaatst met dreigende teksten over de goedheiligman.

Eindhoven

Ondertussen maakt het hele land zich klaar voor de intochten. In Eindhoven is vrijdagavond gedemonstreerd vóór Zwarte Piet. Zo’n 150 voorstanders van de traditionele Piet liepen geschminkt en in pietenpakken van het Stadhuisplein naar het PSV-stadion. De demonstratie is volgens lokale media rustig verlopen.

Ook heeft de anti-Zwarte Piet-groepering Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bekendgemaakt zaterdag toch niet in Eindhoven te demonstreren. De gemeente zou hebben gezegd dat Eindhoven volgend jaar „de landelijke lijn” zal volgen, wat betekent dat er vanaf dan geen zwarte pieten meer te zien zijn. Daarom acht KOZP een demonstratie zaterdag niet meer nodig.