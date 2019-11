Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De dood van een 22-jarige demonstrant in Hongkong is de directe aanleiding geweest voor een verdere escalatie van geweld tussen de oproerpolitie en met name studenten in de stad. De politie wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van de demonstrant. Volgens de politie zijn juist de universiteiten in de stad een "wapenfabriek" geworden waar demonstranten bijeenkomen en zich voeden, bevoorraden en bewapenen. Tot het einde van het kalenderjaar zijn de lessen op meerdere universiteiten en ook andere onderwijsinstellingen geschrapt.

Foto Tyrone Siu/Reuters