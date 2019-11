Demonstratie in Hoorn tegen Zwarte Piet afgeblazen, spanningen in andere gemeenten

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft de demonstratie bij de sinterklaasintocht zaterdag in Hoorn afgeblazen. Volgens voorman Jerry Afriyie heeft Hoorn laten weten in 2020 alleen nog roetveegpieten in te zetten. KOZP stelde eerder daar te gaan demonstreren waar er „geen of een onduidelijke verandering naar een sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet” is. Dat is niet langer zo in Hoorn, aldus Afriyie.

De actiegroep tegen Zwarte Piet trekt zaterdag wel naar tien andere steden (Alkmaar, Heerhugowaard, Leeuwarden, Eindhoven, Groningen, Den Haag, Den Bosch, Dordrecht, Nijmegen en Willemstad op Curaçao).

De geplande komst van de groep heeft in meerdere steden tot spanningen geleid en voor de organisatie van tegendemonstraties gezorgd. Zwarte Piet-voorstanders willen gaan betogen in Groningen en Emmen, het extreem-rechtse Pegida gaat naar Den Bosch en Nijmegen.

Onrustige intocht

Pegida zegt volgens lokale media niet naar Eindhoven te komen, omdat burgemeester John Jorritsma (VVD) niet instemt met een protest pal naast het demonstratievak van KOZP. De burgemeester houdt er rekening mee dat de intocht in zijn stad dit jaar onrustig verloopt, net als vorig jaar. Toen bekogelden Zwarte Piet-voorstanders KOZP-demonstranten met blikjes bier en eieren en probeerden ze hen aan te vallen. Volgens het lokaal gezag is dit jaar opnieuw „sprake van hoog oplopende sentimenten”, worden „meerdere bewegingen tegen KOZP op gang gebracht” en is „(verbaal) geweld vanuit die tegenreacties niet uitgesloten”.

Een Eindhovense die het vorig jaar opnam voor de KOZP-demonstranten en vervolgens geduwd en racistisch bejegend werd, heeft nu aangifte gedaan bij de politie. De reden is dat ze woensdagavond zou zijn aangevallen door een onbekende man na een woordenwisseling over Zwarte Piet. De politie in Eindhoven zegt een onderzoek te zijn gestart en laat weten de zaak „hoog op te nemen”.

Ook in andere steden lopen de gemoederen op. In Groningen, waar hooligans vorig jaar demonstranten tegen de grond duwden, en in Emmen staan betogingen vóór en tegen Zwarte Piet wel naast elkaar gepland. Volgens Nederlandse en Europese regelgeving moeten demonstraties plaatsvinden binnen zicht- en hoorafstand van datgene waartegen geprotesteerd wordt.

Groningse hooligans

Hooligans van FC Groningen hebben aangekondigd ook dit jaar actie te zullen voeren voor Zwarte Piet. Online roepen ze fanatieke supporters uit de rest van Nederland op naar Groningen te komen, wat tot honderden instemmende reacties heeft geleid.

In Emmen verklaarden Zwarte Piet-voorstanders de lokale anti-Zwarte Piet-actieleider „vogelvrij” middels een via internet verspreide verklaring.

Uit een belronde van NRC blijkt dat alle politie-eenheden sociale media nauwgezet in de gaten houden om een beeld te krijgen van mogelijke anti-KOZP-acties. Meerdere gemeenten en politie-eenheden hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Zo kregen twee leden van de actiegroep Nijmegen Rechtsaf te horen dat zij zaterdag het stadscentrum niet in mogen omdat zij vorig jaar een spandoek afpakten van anti-Zwarte Piet-demonstranten. De politie-eenheden Den Haag en Noord-Holland pakten deze week twee mannen op die online dreigden het sinterklaasfeest te verstoren.

Langs de route

Opvallend is dat veel gemeenten er dit jaar mee akkoord gaan dat de KOZP-betoging langs de route van de intocht plaatsvindt. Vorig jaar was dat op meerdere plekken niet toegestaan.

In Den Haag verwacht KOZP te veel deelnemers voor een betoging langs de intochtroute. De actiegroep wil nu een manifestatie houden op een ruimere plek en zoekt samen met de gemeente een geschikte locatie. Vorige week vrijdag viel een groep Zwarte Piet-voorstanders een pand aan in Den Haag waar KOZP vergaderde. Sindsdien is het aantal aanmeldingen voor de Haagse demonstratie fors toegenomen, zegt KOZP-voorman Mitchell Esajas. Hij verwacht zo’n tweehonderd deelnemers. Na de aanval opende KOZP een „solidariteitsfonds” waarmee de organisatie donderdagavond ruim 25.000 euro had opgehaald.

Ook maakte de actiegroep donderdag bekend een meldpunt voor „bedreigingen, opruiing, discriminatie en (anti-zwart) racisme” te openen, zowel online als offline. KOZP wil alle meldingen voorleggen aan „anti-discriminatie voorzieningen, aan het OM en de politie en aan de VN-rapporteur voor racisme en xenofobie”, aldus Esajas. Daarnaast zullen vrijwilligers van KOZP naar intochten gaan „waar voor het eerst geen Zwarte Piet te zien is” om in de gaten te houden of dit ook daadwerkelijk het geval is. Mensen kunnen er melding van maken als ze „racistische elementen of zwarte pieten” tegenkomen „in winkels, op scholen en op andere plekken”. Want, zegt Esajas, „het is cruciaal voor de intochtcomités en gemeenten om de afschaffing van de racistische karikatuur in één keer goed te doen”.