Dagpauwoog komt logeren

Een vlinder als huisgenoot: het klinkt gezellig. Maar wie rond deze tijd een dagpauwoog in huis aantreft, kan hem toch beter buiten zetten, waarschuwt De Vlinderstichting.

Naam: dagpauwoog

Wetenschappelijke naam: Aglas io

Leeft: als rups in spinselnesten in grote brandnetels, overwintert als volwassene en vliegt dan in vroege voorjaar uit op zoek naar nectar van o.a. sleedoorn.

Drinkt: nectar van o.a. sleedoorn, paardenbloem en klein hoefblad.

Uiterlijk: roodachtig, op bovenkant van vleugels grote, opvallende oogvlek. De onderkant van de vleugels is zwart.

Opvallend: overwintert soms in huis.