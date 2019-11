‘Johan Cruyff Foundation wil boek Auke Kok uit de handel’

De Johan Cruyff Foundation wil het boek Johan Cruijff, de biografie uit de handel laten halen. Dat zegt een woordvoerder van de stichting vrijdag tegen persbureau ANP. De stichting wil dit niet bevestigen aan NRC. Vrijdagmiddag dient in de rechtbank in Amsterdam een kort geding tegen auteur Auke Kok en uitgever Hollands Diep.

Kok schrijft in zijn boek, dat vrijdag is verschenen, dat Cruijff jaarlijks een miljoen euro ontving van de Cruyff Foundation ter compensatie voor het gebruik van zijn naam en beeltenis. Hij sprak daar woensdag over in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Volgens de Cruyff Foundation is die bewering „volstrekte onzin” en zijn er geen betalingen gedaan aan Cruijff.

In de uitzending vertelde Kok dat hij zich baseerde op drie bronnen die hem dit onafhankelijk hebben verteld. In de Volkskrant zegt Kok dat hij donderdag bevestiging kreeg van een vierde bron. Hij deed naar eigen zeggen geen navraag bij de Cruyff Foundation omdat de stichting eerder had gezegd niet mee te willen werken aan het boek. Hoe het kan dat bronnen hebben verteld dat Cruijff betalingen zou ontvangen, is voor de Cruyff Foundation „totaal niet interessant of relevant”, aldus een woordvoerder.

Cruijff overleed in maart 2016 op 68-jarige leeftijd. De oud-voetballer richtte in 1997 de Johan Cruyff Foundation op. De stichting zet zich er voor in dat kinderen overal ter wereld kinderen kunnen sporten. Dat gebeurt in Nederland onder meer met de aanleg van sportveldjes midden in wijken, zogeheten Cruyff Courts.