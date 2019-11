‘Atlete Madiea G. niet in beroep tegen celstraf’

De Nederlandse topatlete Madiea G. gaat niet in beroep tegen haar veroordeling. De gestelde termijn daarvoor verliep vrijdag, meldt persbureau ANP op basis van de rechtbank in het Duitse Kleef.

De 27-jarige hardloopster werd in juni bij een routinecontrole in Duitsland aangehouden met meer dan vijftig kilo drugs in haar kofferbak en 12.000 euro in contanten. Twee weken geleden werd ze veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenisstraf. De rechter achtte haar schuldig aan de invoer van drugs en betrokkenheid bij drugshandel. De drugs hadden een straatwaarde van 2 miljoen euro.

Aanvankelijk zou G. in beroep gaan tegen haar veroordeling. Volgens haar advocaat dacht zijn cliënt dat er doping in de kofferbak zat. „Ze stond onder druk om te presteren, haar voorbereiding op deelname aan de WK verliep niet zoals gepland.”

Madiea G. is meervoudig Nederlands kampioen op de 100 en 400 meter. In 2016 deed ze mee aan de Olympische Spelen in Brazilië. Ze plaatste zich voor de WK atletiek in Qatar, maar kon daar niet uitkomen vanwege haar arrestatie.

Lees ook: In korte tijd twee drugsaffaires in de atletiek: ‘onwerkelijk en bizar’