Als je zekerheid moet vinden met twee onzekere inkomens

Een partner met een comfortabel vast salaris, dat zit er voor de meeste eenpitters niet in, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) maken nu 12 procent van de werkzame beroepsbevolking uit, en slechts één op de drie heeft een partner in loondienst. Eén op de vijf heeft een partner die ook zzp’er is.

Dat is spannend, met fluctuerende inkomsten die vaak op onvoorspelbare momenten binnenkomen. Vooral als de verdiensten niet overhouden. Het doorsnee inkomen van de zzp’er bedroeg in 2017 niet meer dan 28.000 euro, terwijl werknemers ruim 35.000 verdienden, aldus de meest recente CBS-cijfers. Het gaat hierbij om het middelste inkomen van de gemeten groep – de helft verdient minder en de andere helft meer.

Maar zelfs als het geld wel binnenstroomt, kunnen de risico’s groot zijn. Niet genoeg geld opzijzetten voor minder glorieuze tijden is zo’n valkuil. En dat is zéker zo als je allebei zelfstandig bent, en dus geen van tweeën geld van de werkgever krijgt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Buffer

Volgens een enquête van ZZP Barometer heeft ruim 70 procent van de zzp’ers een buffer opgebouwd waarmee ze het drie maanden of langer kunnen uitzingen. Dat is mooi voor slappe tijden, maar tegen langdurige arbeidsongeschiktheid valt nauwelijks op te sparen. Stel dat je in zo’n periode genoeg zou hebben aan het minimumloon, dan heb je om tien jaar te dekken een spaarbedrag van twee ton nodig.

De enige effectieve manier om jezelf als zzp’er tegen arbeidsongeschiktheid te beschermen, is daarom een verzekering (aov) afsluiten. Maar op dit moment betaalt nog maar 19 procent van de zzp’ers daar premie voor. Ruim 40 procent heeft geen enkele voorziening getroffen voor arbeidsongeschiktheid.

Van die groep zonder aov gaat één op de vijf ervan uit te kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner. Maar is dat een mede-zzp’er, dan is dat natuurlijk extra riskant. Begrijpelijk is het overigens wel, want zo’n verzekering is duur. Heb je een modaal inkomen en een gemiddelde leeftijd, dan betaal je voor een aov al gauw zo’n 432 euro per maand met een zwaar beroep, en 185 euro met een veilig beroep.

Karige boel

Over een paar jaar hoef je er waarschijnlijk niet meer over te dubben of je een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluit of niet. Volgens het pensioenakkoord dat minster Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) in juni presenteerde, wordt die voor alle zzp’ers verplicht.

En dan is er nog het pensioen. Van alles wat je in een jaar boven de 13.000 euro verdient, zou je als zzp’er idealiter 20 à 25 procent opzij moeten leggen, vindt Marcel Warnaar van budgetinstituut Nibud. In de praktijk zullen maar weinig zzp’ers dat halen. Vier op de vijf heeft wel iets geregeld, aldus het CBS, maar dat kan ook een pensioentje bij de oude werkgever zijn. Een op de vijf bouwt helemaal niets op.

Als je dan ook nog een partner hebt die aangewezen is op een beetje opgebouwd pensioen bij eerdere werkgevers, plus de AOW, dan wordt het een karige boel op latere leeftijd. Van de zzp’ers die niets opbouwen, geeft 20 procent als reden dat het pensioen nog ver weg is. Zo kun je het natuurlijk ook zien. Drie stellen over hoe zij grip houden op hun financiën.