‘Als ik niet beweeg, voel ik me niet lekker’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Thijs: „Ik ben nu al twaalf jaar met pensioen, maar ik werk vaak nog veertig uur per week. Ik hou zielsveel van muziek en probeer die liefde te delen. Ik schrijf voorbeschouwingen van concerten voor BN/de Stem. Verder werk ik bij de Concertzender, waar ik vaak relatief onbekende componisten in de schijnwerpers zet, zoals Hummel. En alweer anderhalf jaar maak ik een maandelijks programma op de Concertzender, dat ik Geniale Muziekvrienden heb gedoopt. Daarin diep ik uit wat de intensieve contacten tussen Haydn en Mozart muzikaal hebben opgeleverd. Verder schrijf ik programmatoelichtingen voor Philharmonie Zuidnederland en het Muziekgebouw aan het IJ, dus ik ga veel naar concerten.”

Irith: „Ik ga regelmatig mee, ook naar opera’s in het buitenland.”

Thijs: „Irith is gek op opera. We vieren haar verjaardag altijd met een bezoek aan een opera. München, Düsseldorf, Leipzig...”

Irith: „We maken er een korte vakantie van. Veel wandelen, musea bezoeken...”

Thijs: „Toen de Concertzender opgeheven dreigde te worden, heb ik in 2007 als een soort wanhoopsoffensief een uitzending gestuurd naar Home Academy, een uitgeverij van hoorcolleges. Zo maakte ik zes luisterboeken over componistenlevens. Maar de Concertzender bleef gelukkig bestaan.”

Irith: „Je wilt niet weten hoeveel boeken over muziek er boven staan.”

Thijs: „Ik heb 20.000 cd’s. Voor elk werk op een cd maak ik een systeemkaartje, anders vind ik het nooit meer terug.”

Irith: „Het is, wat je noemt, echt een hobby.”

Thijs: „Ik kan me bij de Concertzender helemaal uitleven. Schitterende muziek draaien die je nooit hoort. En ik ontmoet er ontzettend leuke collega-freaks.”

Irith: „Ik heb veel met klassieke muziek, maar niet zoals Thijs. Ik doe al jarenlang vrije dansexpressie op muziek, gewoon boven, op mijn kamer. Ik heb daarin les gehad, maar ik heb ook veel getekend en geschilderd. Ik heb jarenlang gewerkt als docent Nederlands en Engels, veelal voor volwassen vrouwen. Op mijn 60ste ben ik gestopt. Daarna heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan.”

Thijs: „Ik gaf Engels en culturele en kunstzinnige vorming op een scholengemeenschap in Etten-Leur. Op mijn 63ste ben ik gestopt. Mijn drang tot lesgeven leef ik nu uit in het hoger onderwijs voor ouderen.”

Irith: „Terwijl Thijs met zijn muziek bezig is, ruim ik het huis op en orden ik stapels brieven en dagboeken. Dan kom ik allerlei dierbare herinneringen tegen, dus het opruimen schiet niet op. Maar het bezorgt me vaak wel een heel bijzondere dag.”

Irith: „Onze gezamenlijke hobby is wandelen. Als ik niet beweeg, voel ik me niet lekker.”

Thijs: „Ik wandel veel in de stad. Dat doe ik als ik klaar ben met mijn werk, zo rond een uur of vier ’s middags. Ik ga dan minstens anderhalf uur lopen, meestal met rugzak, zodat ik ook boodschappen kan doen. Ik loop zo zeker 7 tot 10 kilometer. Op die manier blijf ik verschoond van zelfkwelling in de sportschool.”

In het kort Thijs (75) en Irith (72) Bonger zijn allebei werkzaam geweest in het onderwijs: Thijs als docent Engels, Irith was docent Nederlands en Engels. Thijs gaf ook culturele en kunstzinnige vorming. Ze zijn nu met pensioen. Thijs is nog volop actief in de muziekwereld, onder meer bij de Concertzender, in het hoger onderwijs voor ouderen en als recensent van BN/De Stem. Ze hebben een zoon en een dochter. Eén dag per week passen ze op hun kleindochters in Den Haag en één keer per twee weken koken ze voor hen. Het inkomen van Thijs en Irith ligt op anderhalf keer modaal.

Poetsen met Mozart

Irith: „Tot voor kort wandelden we ook in het hooggebergte, maar daar zijn we mee gestopt. Dat werd een beetje eng.”

Thijs: „Ons favoriete wandelgebied is de Elzas, omdat de wandelingen daar zo goed zijn gemarkeerd. Daar gaan we zeker één keer per jaar een week heen. Het is er mooi en je kunt er goed eten en drinken.”

Irith: „Maar ons favoriete vakantieland is altijd Italië geweest. We hebben alle delen gezien, behalve Calabrië. Onze zoon, die jazzmusicus is, woont sinds een jaar in Spanje, dus daar komen we nu ook. Dus al met al zijn we wel een paar keer per jaar op pad.”

Thijs: „Wijn is ook een hobby van mij. Ik heb een wijnvoorraad en lees het wijntijdschrift Decanter. Lekker snobistisch. Er staat bijvoorbeeld een rubriek in die Weekday Wines heet. Daarin worden wijnen besproken tot 25 pond!”

Irith: „Thijs kookt veel, dan zorg ik voor de salades.”

Thijs: „Omdat ik koken heel erg leuk vind.”

Irith: „Hij maakt altijd iets nieuws en we nodigen ook regelmatig gasten uit. Ik doe verder het huishouden. Daarnaast hebben we eens per twee weken een hulp. Onze vorige hulp hield erg van klassieke muziek en poetste terwijl ze naar Mozart luisterde.”

Een dagje tweedehandsen

Irith: „Ik geef ontzettend weinig geld uit. Ik vind het een sport om mooie tweedehands kleding te kopen. Mijn dochter vindt dat ook heel leuk, dus we gaan regelmatig samen een dagje ‘tweedehandsen’.”

Thijs: „We geven wel veel geld uit aan goed eten. En aan wijn, al is de voorraad nu zo groot dat die voorlopig niet aangevuld hoeft te worden. En we gaan graag uit: naar concert, film of schouwburg.”

Irith: „Boeken koop ik nauwelijks, want ik heb nog kasten vol die ik wil lezen en herlezen.”

Thijs: „Ja, met mijn cd’s en muziekboeken ben ik de big spender hier in huis.”

Irith: „Altijd geweest ook. Toen we dit huis wilden kopen, heb ik daar wel paal en perk aan gesteld.”

Thijs: „Ik heb net de biografie gekocht van Jo van Gogh-Bonger, de vrouw van Theo van Gogh, de broer van Vincent. Jo was een oudtante van me, maar ik heb haar niet gekend.”

Irith: „Ik hoop dat we nog heel lang kunnen doen wat we leuk vinden.”

Thijs: „Op mijn to-dolijst staan nog heel veel lezingen, schrijfwerk en radioprogramma’s. Daarom sta ik altijd heel vroeg op: dan borrelen al die plannen op en ga ik maar uit bed om ze uit te voeren.”