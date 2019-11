Akkoord regering en oppositie over nieuwe verkiezingen Bolivia

De interim-regering van Bolivia en de partij van de zondag afgetreden president Evo Morales hebben donderdagavond lokale tijd een akkoord bereikt over nieuwe verkiezingen. Dat meldt persbureau Reuters. De verkiezingen moeten een einde maken aan de politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land. Eerder op de dag zei interim-president Jeanine Áñez dat Morales zich niet kandidaat mag stellen voor nieuwe verkiezingen.

De verkiezingen moeten er volgens de voorzitter van de Senaat voor zorgen dat Bolivia weer wordt „verenigd”. Ondanks het aftreden van Morales houden de protesten aan. Zowel aanhangers van de oud-president en aanhangers van de interim-president zijn de straat opgegaan en slaags met elkaar geraakt. Het is niet duidelijk wanneer de Bolivianen naar de stembus mogen.

Wekenlange protesten

Morales trad zondag af onder druk van het leger, na wekenlange demonstraties tegen zijn herbenoeming. De protesten ontstonden eind oktober omdat Morales werd verdacht van verkiezingsfraude. De oud-president is inmiddels in Mexico, waar hij politiek asiel heeft gekregen. Morales stelt dat hij slachtoffer is van een staatsgreep.

Senator Áñez riep zichzelf dinsdagmiddag uit tot interim-president. De benoeming van de rechtse politica is omstreden. Er is niet over gestemd omdat parlementsleden van de partij van Morales, die tweederde van de zetels in handen hebben, niet aanwezig waren. Bovendien zou de ontslagbrief van Morales eerst moeten worden geaccepteerd door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, wat niet is gebeurd.

Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten en Rusland, erkennen Áñez als interim-president. Morales zegt dat hij nog steeds president is zolang zijn ontslag niet is geaccepteerd.