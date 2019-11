Advies aan Hoge Raad: zaak over verbod Bandidos opnieuw

Het hoger beroep tegen motorclub Bandidos moet opnieuw, dat adviseert de advocaat-generaal vrijdag aan de Hoge Raad. In een nieuwe zaak zouden alle takken van Bandidos verboden kunnen worden.

Het hof heeft vorig jaar december alleen Bandidos Holland verboden. Het Openbaar Ministerie had de rechter aanvankelijk ook verzocht Bandidos Internationaal te verbieden. Daar vallen alle lokale en internationale takken van de club onder. Dit verzoek is door het hof niet ingewilligd.

Bandidos Internationaal zou „niet voldoende” een corporatie zijn en de chapters te veel los van elkaar georganiseerd. Hiertegen ging het OM in cassatie. De advocaat-generaal zegt nu dat het gerechtshof te streng is geweest.

„BMC Internationaal [kan] wel degelijk als een corporatie [...] worden beschouwd, namelijk ‘als een wereldwijd zelfstandig als eenheid naar buiten tredend samenwerkingsverband’”, schrijft de advocaat-generaal. „Daarom kan BMC Internationaal wegens strijd met de openbare orde worden verboden.”

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig gepland op 13 maart 2020. Een advies van de advocaat-generaal wordt meestal opgevolgd.

Outlaw motorcycle gangs

Het Openbaar Ministerie voert al enkele jaren strijd tegen de zogeheten outlaw motorcycle gangs, criminele motorbendes. Bandidos was de eerste club die verboden werd, eind 2017, onder andere vanwege de geweldcultuur en criminele activiteiten van leden. Sindsdien zijn ook motorclubs Satudarah, No Surrender en Hells Angels verboden, evenals ‘broederschap’ Catervarius. Het OM is in augustus een zaak gestart tegen Caloh Wagoh.

Er bestaat twijfel over of het verbieden van de clubs het beoogde effect heeft. Afgelopen maart bleek uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat de clubleden ondanks het verbod bijeen blijven komen en dat er nauwelijks wordt gehandhaafd.

De oud-leider van Hells Angels startte vanuit de gevangenis een nieuwe motorclub: MC Hardliners. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen wil het logo van deze nieuwe motorclub laten verbieden, zo werd vrijdag bekend.