Verdachte in zaak rond dood oud-voetballer Maynard vrijgelaten

De verdachte die donderdag is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van oud-profvoetballer Kelvin Maynard, is vrijdag weer vrijgelaten. De politie laat weten er niet vanuit te gaan dat de man direct betrokken is geweest bij het schietincident. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek op verdenking van witwassen.

De politie heeft niets bekendgemaakt over de identiteit van de man en de mogelijke rol die hij zou hebben gespeeld bij de dood van de 32-jarige Maynard. De oud-profvoetballer van onder meer FC Volendam en FC Emmen werd twee maanden geleden in Amsterdam-Zuidoost beschoten toen hij in zijn auto voor een stoplicht wachtte. Zijn auto kwam tot stilstand tegen de gevel van een brandweerkazerne. Brandweermannen probeerden hem te reanimeren, maar Maynard overleed kort na de schietpartij aan zijn verwondingen.

Volgens de politie werd Maynard beschoten vanaf een motorscooter waarop twee mannen zaten. Zij hadden hem vermoedelijk gevolgd. Het motief van het schietincident is onduidelijk. De politie zei eerder dat onder meer wordt onderzocht of Maynard betrokken was bij drugshandel, wat verschillende media suggereerden.

Na de dood van Maynard werden op internet foto’s geplaatst van zijn reanimatie, die door brandweermannen bleken te zijn gemaakt. De Amsterdamse brandweer maakte vorige week bekend dat deze medewerkers niet worden ontslagen, maar dat wel disciplinaire maatregelen zijn getroffen tegen hen.