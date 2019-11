70-jarige man dood door baksteen bij demonstraties in Hongkong

Bij de demonstraties in Hongkong is vrijdag een 70-jarige man overleden aan zijn verwondingen, nadat hij met een baksteen op zijn hoofd werd geraakt. De baksteen werd gegooid tijdens gevechten tussen demonstranten en politie, vermoedelijk door iemand aan de kant van de demonstranten. Dat melden internationale persbureaus.

Volgens de politie werkte het slachtoffer als schoonmaker voor de gemeente en was hij niet actief in de demonstratie, maar stond hij te filmen. De politie beschouwt zijn dood als een moordzaak en zoekt naar de dader.

Het is de tweede dode sinds het begin van de demonstraties voor democratisering, bijna een half jaar geleden. De 22-jarige student Chow Tzs-lok kwam begin november bij een ontruiming door de politie ten een val en overleed.

De protesten voor democratisering verhevigden vorige week nadat een student werd neergeschoten door de politie. Hij overleefde de schotwond en zijn toestand is „stabiel”, meldt Bloomberg. Bij datzelfde protest raakte ook een pro-Chinese man ernstig gewond. Hij werd overgoten met brandstof en in brand gestoken toen hij demonstranten aansprak en positieve uitspraken deed over China.

Sinds de demonstraties in Hongkong zijn begonnen is er twee keer eerder een betoger neergeschoten door de politie. Beiden overleefden het.

De demonstranten zijn van plan vrijdag opnieuw de straat op te gaan. Ze demonstreren tegen de invloed van China.

Demonstranten met bogen tijdens een oefening in wegrennen voor de politie, bij een blokkade nabij de Polytechnische universiteit van Hongkong. Foto Thomas Peter/Reuters. Demonstranten gooien een molotovcocktail naar een tolhuisje van de Cross Harbortunnel. Foto Ng Han Guan Brandweermannen doven het vuur in een tolhuisje van de Cross Harbour Tunnel, vrijdagochtend vroeg. Foto Jerome Favre/EPA

