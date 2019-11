Met 20 xtc-pillen sterven op een dure hotelkamer

1. Charles Groenhuijsen: Alles gaat voorbij. Zelfs Donald Trump





Voor wie het huidige politieke tijdperk beangstigend vindt, stelt Alles gaat voorbij gerust. Hierin belooft Amerika-deskundige Charles Groenhuijsen uiteen te zetten waarom Amerika ondanks Trump in hoog tempo in een progressief land verandert, en hoe dat de verkiezingen van 2020 zal beïnvloeden. Gaandeweg verliest het boek de focus en wordt het meer een uitwaaierende update van de stand van het land. Opvallend in een boek over progressiviteit is de vertaling van ‘gay’ in ‘homofiel’ en ‘white’ in ‘blank’. Interessant zijn de mogelijke scenario’s voor de aankomende verkiezingen: nemen de Democraten revanche?

Charles Groenhuijsen: Alles gaat voorbij. Zelfs Donald Trump. Atlas Contact, 256 blz. € 21,99

2. Soortkill: Smibanese woordenboek 2.0

Soortkill, onderdeel van het populaire rapcollectief en creatieve platform Smib (het omgekeerde van Bims, bijnaam van de Bijlmer) maakte het Smibanese woordenboek 2.0. Het is een poging de straattaal van nu vast te leggen – een versmelting van onder meer Nederlands, Surinaams, Turks en Ghanees. Welke woorden doorbreken in de mainstream? Je leert dat een ‘heleman’ ‘een man op top van zijn kunnen is’ en een ‘merkimeid’ een vrouw is ‘die alleen geassocieerd wil worden met dure merken’. ‘Zesnullen’ is dan weer ‘een visie die gericht is op het vergaren van miljoenen’.

Soortkill: Swibanese woordenboek 2.0. Pluim, 300 blz. €19,99

3. Fleur Pierts: Julian

De Vlaamse Fleur Pierets en de Nederlandse Julian Boom werden wereldberoemd met hun ‘Project22’: in elk land waar het homohuwelijk was toegestaan, zouden ze trouwen. Het bohème, avontuurlijke leven van het lesbische echtpaar wordt overhoop gegooid als bij Julian een knobbeltje wordt ontdekt – kanker, naar later blijkt vijftig tumoren. De tientallen haatmails die ze na dit nieuws ontvangen onderstreept de urgentie van hun trouwwoede. Van de 22 landen halen ze er uiteindelijk vier, dan overlijdt Julian. Fleur blijft ‘tot op het bot verwond’ achter. In rauwe, associërende stijl beschrijft ze hun liefde, haar rouw en de leegte die achterblijft.

Fleur Pierets: Julian. Das Mag, 344 blz. € 21,99

4. Hugo Claus: Alle verhalen

Voor het eerst zijn alle verhalen van Hugo Claus (1929-2008) gebundeld. Op die manier wil zijn uitgever laten zien hoe zijn schrijven zich ontwikkelde. Behalve bekende bundels als De zwarte keizer is ook experimenteler, onbekender werk opgenomen. Het is fijn om een willekeurige bladzijde op te slaan en verrast te worden door een eerste zin als: ‘Een verwilderd man met hoornen bril, met twee schrammen bij zijn adamsappel, met goedgevormde vingernagels, zit voorovergebogen in een rieten zetel in de moestuin van zijn huurwoning in een voorstad van Antwerpen en fluistert: “Niemand houdt van mij.”’

Hugo Claus: Alle verhalen. De Bezige Bij, 816 blz. € 44,99

5. Diverse auteurs: Word snel beter! Russische doktersverhalen

Met het griepseizoen in aantocht wil je niet ziek worden in een grote Russische stad. De ziekenwagen kan maar twee tot drie keer per dag uitrukken, omdat er aan alles tekort is. De artsenkamer wordt ook wel ‘de kroeg’ of ‘de vuilnisbelt’ genoemd. Ook zou je niet de patiënt willen zijn in wiens rectum een draineerbuis van 35 centimeter is vergeten. Of neem de generaal-majoor met kiespijn, in een tijd waarin tanden onverdoofd werden getrokken. In Word snel beter! zijn verhalen over ziekte en gezondheid in het oude Rusland gebundeld, van de hand van meesters als Tsjechov, Babel en Tolstoj.

6. F. Starik: Dichter van dienst

De grote angst van velen werd voor deze mensen werkelijkheid: ze werden vergeten tijdens hun leven en stierven eenzaam. Zestien jaar lang leidde F. Starik een groep dichters die op uitvaarten spreekt voor hen van wie niemand afscheid komt nemen. In Dichter van dienst reconstrueert hij hun levens. Zo is er de Roemeense sekswerker die twintig XTC-pillen nam op zijn te dure hotelkamer, de buurvrouw die een maand lang dood op de bank lag en de man in een volksbuurt met drie ton aan contanten verstopt. Elke dode krijgt een gepersonaliseerd gedicht in dit ontroerende boek.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 november 2019