Zlatan weg bij LA Galaxy: ‘Jullie mogen weer honkbal kijken’

Hij kwam, hij zag, hij overwon. Ruim anderhalf jaar nadat Zlatan Ibrahimovic op fenomenale wijze door zijn nieuwe club Los Angeles Galaxy werd gepresenteerd, zit het Amerikaanse avontuur van de Zweedse aanvaller erop. Op geheel eigen wijze deelde de spits zijn miljoenen volgers op sociale media mee dat hij de Verenigde Staten zal verlaten. Na 52 doelpunten in 56 duels is ‘Zlatan in the USA’ voorbij.

„Jullie wilden Zlatan en ik heb jullie Zlatan gegeven”, schreef de Zweed op zijn Twitterpagina. Alleen al zijn debuut in de Amerikaanse voetbalcompetitie was memorabel. Zlatanesk, bruut bijna, schoot hij de bal bij een van zijn eerste balcontacten in de VS vanaf ruim dertig meter achter de keeper. En of het niet genoeg was tekende de spits ook nog voor de winnende treffer in die derby tegen Los Angeles FC.

Geboren winnaar

52 goals in 56 duels, het zijn ijzingwekkende cijfers, zelfs voor de man die al vier keer tot mannelijk sportman van het jaar werd uitgeroepen in thuisland Zweden en overal waar hij speelde de doelpunten aaneen reeg.

Toch zal het de geboren winnaar steken dat een Amerikaanse prijs op zijn palmares zal ontbreken. Van Ajax, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain tot Manchester United, overal won Zlatan. In zijn eerste interview met de krant LA Times zei hij niet voor minder naar de VS te zijn gekomen. Die ambitie ten spijt lukte het hem niet om met LA Galaxy de Major League Soccer te winnen. Zelfs de inmiddels 38-jarige Zlatan kon een uitschakeling in de halve finales van de play-offs niet voorkomen.

Eén rivaal kende Zlatan in de Verenigde Staten. In juli was hij hem de baas, de Mexicaan Carlos Vela van Los Angeles FC. In de stadsderby (3-2) maakte Vela er twee, Zlatan drie. Maar niet Zlatan, maar Carlos Vela werd uitgeroepen tot beste speler van de MLS. Wat de Zweed daarvan vond? „Ik was de beste, met gemak.”

Of zijn vertrek uit de VS ook een definitief afscheid is van het voetbalveld is nog niet bekend. Een nieuw avontuur in Europa sloot hij eerder al niet uit. Onder meer zijn oud-clubs Manchester United en AC Milan zouden interesse hebben in een terugkeer van de spits.

Dat de MLS niet meer hetzelfde zal zijn nu Zlatan weg is, daar is de Zweed zelf ook van overtuigd. „En nu kunnen jullie weer naar honkbal gaan kijken.”