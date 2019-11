Van Gogh Museum en Drents Museum kopen samen werk van Van Gogh

Het Van Gogh Museum heeft samen met het Drents Museum een vroeg schilderij van Vincent van Gogh gekocht: Onkruid verbrandende boer uit 1883. De musea kochten het werk woensdag op een veiling bij Sotheby’s in New York voor omgerekend 2,85 miljoen euro.

Met de aankoop zijn nu alle vijf bewaard gebleven schilderijen die Van Gogh tijdens een drie maanden durend verblijf in Drenthe maakte in Nederlands bezit. Het Van Gogh Museum had er al drie, het Drents Museum eentje.

In een brief aan zijn broer Theo maakte Van Gogh vanuit Drenthe schetsen van zijn schilderijen, onder meer van het aangekochte doek. Hij schreef daarover: „Ziehier een paar avond effekten – ik zit nog steeds op dat onkruidverbrandertje, dat ik wat toon aangaat in een geschilderde studie beter heb dan vroeger, zóó dat het meer de grootheid der vlakte en het vallen van den avond geeft en ’t vuurtje ’t eenige lichtstipje is met ietwat rook. Ik ging er telkens s’avonds voor buiten kijken.”

De herkomst van het 30 bij 40 centimeter metende schilderij is bijzonder. Boer verbrandt onkruid werd eerder dit jaar gerestitueerd aan Marei von Saher, de schoondochter van de joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Tijdens de oorlog confisqueerde de bezetter zijn kunstverzameling. Die liet het doekje in oktober 1940 in Amsterdam veilen. De Nederlandse staat restitueerde in 2006 aan Von Saher meer dan tweehonderd schilderijen uit het voormalig bezit van Goudstikker die tot de collectie van Nederlandse musea behoorden.

Vincent van Gogh, doek met in een Parijs’ park slenterende mensen (1886) Foto Sotheby’s

Volgens The Art Newspaper heeft de vorige eigenaar van de Van Gogh lang met Von Saher onderhandeld over de restitutie. Dat het daarna direct is geveild, kan er volgens de Amerikaanse krant op wijzen dat afspraken zijn gemaakt over een verdeling van de opbrengst.

De prijs die het Van Gogh en het Drents Museum betaalden was het vijfvoudige van de lage richtprijs van het veilinghuis. Het doek zal afwisselend in beide musea te zien zijn, eerst in Drenthe.

Een andere vroege Van Gogh, een schilderijtje van wandelaars in een park in Parijs uit 1886, werd dinsdag in New York geveild voor omgerekend 8,8 miljoen euro. Onbekend is wie dat heeft gekocht.