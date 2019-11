Staakt-het-vuren Islamitische Jihad en Israël

De Palestijnse Islamitische Jihad en Israël hebben donderdag een staakt-het-vuren afgesproken in de Gazastrook. Dat bevestigen de terroristische groepering, Israël en de Egyptische autoriteiten, die bemiddelen in het conflict, meldt persbureau AP. Donderdag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Gaza nog acht mensen om het leven.

Volgens een woordvoerder van de Islamitische Jihad is een van de voorwaarden van het akkoord dat Israël stopt met het doden van leiders van de groepering. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz zei donderdag dat dergelijke doelgerichte acties zichzelf bewezen hebben en dat Israël niet van plan is daarmee te stoppen. Volgens Katz zal het land doorgaan met „iedereen te raken die Israël raakt”, maar zal „stilte ook met stilte worden beantwoord”.

Over de termijn van de wapenstilstand is niets bekendgemaakt. Volgens een Egyptische woordvoerder moet de Jihad de „vrede in de Gazastrook bewaren” en Israël het bestand waarborgen. Een Israëlische woordvoerder zegt op Twitter dat ‘operatie Gaza’ is beëindigd nadat de Israëlische luchtaanvallen „de terroristische infrastructuur” in Gaza hebben gekraakt.

Baha Abu al-Atta

Met de slachtoffers van de luchtaanval op donderdag kwam het dodental in de strijd tussen de Islamitische Jihad en Israël op 34 in twee dagen. De strijd tussen de door Iran gesteunde Islamitische Jihad en Israël begon dinsdag met de dood van Baha Abu al-Atta, een commandant van de Islamitische Jihad. Israël hield hem verantwoordelijk voor honderden aanvallen vanuit de Gazastrook op Israëlische doelwitten. De Islamitische Jihad reageerde met het afvuren van meer dan vierhonderd raketten op Israël. Daarbij vielen tientallen gewonden.

De Islamitische Jihad behoort samen met Hamas tot de invloedrijkste militante organisaties in de Gazastrook. Ook Hamas zei dinsdag de dood van commandant Al-Atta te zullen vergelden. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Egypte is al maanden bezig met bemiddelingen tussen de militante organisaties en Israël.