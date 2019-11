Protesten in Australië nadat politieagent Aboriginal-tiener doodschiet

In de Australische plaats Alice Springs zijn donderdag zeker duizend mensen de straat opgegaan na de dood van een 19-jarige Aboriginal-man. Kumanjayi Walker werd afgelopen weekend doodgeschoten door een politieagent in het plaatsje Yuendumu - zo’n 300 kilometer van Alice Springs. Ook in andere steden is gedemonstreerd tegen politiegeweld.

Twee agenten probeerden Walker zaterdag te arresteren omdat hij de regels van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf had overschreden. Wat een van deze agenten ertoe heeft geleid om op de tiener te schieten, is onduidelijk. Na het schietincident is Walker nog in leven overgebracht naar het politiebureau van Yuendumu.

Op het bureau was geen medische hulp beschikbaar en niet lang na aankomst stierf de man. Zijn familie werd echter pas een dag later op de hoogte gesteld van zijn overlijden, ondanks het feit dat leden van de gemeenschap waartoe Walker behoorde zaterdagavond naar het bureau waren gekomen om informatie te krijgen. De politie stelt het overlijden pas later naar buiten te hebben gebracht om de betrokken agenten te beschermen.

Agent aangeklaagd

De vaagheden rond de dood van de man en het feit dat zijn familie niet meteen op de hoogte is gesteld, hebben tot veel onbegrip geleid. Daar komt bij dat Walker de tweede Aboriginal in twee maanden tijd is die om het leven komt door een politiekogel. Afgelopen september stierf een 29-jarige vrouw nadat ze was neergeschoten door een agent in Geraldton in West-Australië.

Woensdagavond werd bekend dat de agent die ervan verdacht wordt Walker te hebben neergeschoten, aangeklaagd is voor moord. Het politiekorps heeft inmiddels bekendgemaakt dat de man ontkent schuldig te zijn aan moord en de aanklacht daarom „krachtig zal aanvechten”.

De plaatsen waar de twee Australiërs omkwamen door politiekogels.