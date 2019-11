Onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis VolkerWessels

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een onderzoek geopend naar mogelijke handel met voorkennis bij bouwconcern VolkerWessels. Dat bevestigt de financiële toezichthouder donderdag nadat het bouwbedrijf dit dinsdag zelf al had aangekondigd bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Bestuursvoorzitter Jan de Ruiter van VolkerWessels zei dinsdag dat de AFM een onderzoek is begonnen omdat het aandeel van het bouwconcern in oktober al, een opvallende beweging maakte. Dat was nog voordat het overnamebod van Reggeborgh op het bouwconcern naar buiten werd gebracht. Volgens De Ruiter lijkt het erop dat informatie over het bod is uitgelekt.

VolkerWessels maakte eind oktober bekend dat Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels dat nu al grootaandeelhouder is, alle aandelen van het bouwconcern wil opkopen. Afgelopen dinsdag verhoogde het investeringsfonds het bod van 21,75 euro naar 22,20 euro per aandeel. Reggeborgh wil VolkerWessels na de overname van de beurs halen.

Een woordvoerder van de AFM laat weten dat de toezichthouder normaal gesproken geen uitspraken doet over lopende onderzoeken. „Omdat VolkerWessels het nu zelf naar buiten heeft gebracht, kiezen we ervoor te bevestigen dat het onderzoek loopt.” De AFM wil niet zeggen wanneer het onderzoek naar verwachting is afgerond.

VolkerWessels is na BAM het grootste bouwbedrijf van Nederland. Vorig jaar bedroeg de omzet 5,9 miljard euro en maakte de onderneming 138 miljoen euro winst. Reggeborgh heeft VolkerWessels al meerdere malen overgenomen en telkens weer een deel van het bedrijf verkocht en naar de beurs gebracht.

Het bestuur van VolkerWessels heeft de aandeelhouders verzocht om in te stemmen met het nieuwe overnamebod.