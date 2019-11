Nieuwe protesten in Bolivia na aftreden Morales

In Bolivia zijn aanhangers van de onlangs afgetreden president Evo Morales slaags geraakt met de politie, meldt persbureau AP donderdag. Ook aanhangers van interim-president Jeanine Áñez gingen de straat op.

De politie zette traangas in om groepen uit elkaar te drijven die met stenen gooiden. Bij demonstraties op verschillende plekken in het Zuid-Amerikaanse land werden branden gesticht en winkels geplunderd.

Onder druk van het leger, trad Morales zondag af na wekenlange demonstraties en grote onrust waarbij ook doden en gewonden vielen. De linkse leider lag onder vuur vanwege verdenking van verkiezingsfraude. Hij was bijna veertien jaar president van het Zuid-Amerikaanse land. Morales is inmiddels in Mexico, waar hij politiek asiel heeft gekregen.

VS feliciteren Áñez

De 52-jarige Áñez riep zichzelf dinsdag uit als tijdelijke president van Bolivia. Ze wil zo snel mogelijk verkiezingen organiseren. De aanstelling van de rechtse politica is omstreden: er is niet over gestemd omdat parlementsleden van de partij van Morales niet aanwezig waren. Bovendien is de ontslagbrief van Morales niet geaccepteerd door zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

De Verenigde Staten hebben Áñez erkend als interim-president. In een verklaring juicht Mike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken, Áñez toe omdat ze zich als tijdelijke president inzet om „Bolivia door deze democratische overgang te leiden”. Volgens persbureau Reuters hebben ook Brazilië, Colombia en Groot-Brittannië haar erkend als huidige leider.