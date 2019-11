Neonazi opgepakt voor bekladden Joodse graven Denemarken

Een in Denemarken bekende neonazi is opgepakt voor het bekladden van tachtig Joodse graven op een begraafplaats in de Deense stad Randers afgelopen weekend. Dat melden Deense media. Het gaat om de 38-jarige Jacob Vullum Andersen. Hij zou lid zijn van de Nordiske Modstandsbevægelse, een extreem-rechtse groepering die eind jaren negentig zijn oorsprong had in Zweden.

Andersen werd samen met een 27-jarige verdachte opgepakt en woensdag voorgeleid. Beiden worden vervolgd voor vandalisme en het plegen van een haatmisdrijf, ze blijven zeker vier weken vastzitten. Volgens de rechter is groene verf aangetroffen op hun jassen en schoenen. De verdachten ontkennen de aantijgingen.

De Joodse graven in het plaatsje Randers werd op 9 november beklad met groene verf, precies 81 jaar nadat in Duitsland de Kristallnacht plaatsvond. Dat was een pogrom in 1938 waarbij in heel nazi-Duitsland Joden, hun bezittingen en gemeenschapscentra werden aangevallen. De burgemeester keurde het vandalisme op de Joodse begraafplaats af als „een ontzettend laffe daad”. Op meerdere andere plekken in Denemarken en Zweden werden zaterdag ook antisemitische stickers en graffiti achtergelaten.