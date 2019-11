‘Ik werd er in één klap verliefd op’

‘Van oorsprong ben ik beeldhouwer, maar al jaren werk ik als adviseur, publicist en aannemer aan de opwaardering van kunst in de openbare ruimte. In 2005 kreeg ik de opdracht om Groot Landschap te restaureren, het enorme cortenstalen beeld uit 1974 van Wessel Couzijn, dat er op zijn heuvel in het Amsterdamse Sloterpark scheefgezakt en doorgeroest bij lag. Om te weten waar ik bij de restauratie tegenaan zou kunnen lopen, ben ik op zoek gegaan naar de fysieke maker van het beeld. Couzijn kon dat niet zelf hebben uitgevoerd, hij had door kinderverlamming altijd een fragiele gezondheid. Via Couzijns ex-echtgenote Pearl Perlmuter kwam ik op het spoor van de kunstenares Hanna Mobach. Zij kon me vast verder helpen.

„Ik kwam in 2009 in het atelier van Hanna Mobach terecht. Zij vertelde dat Mart Joosten de maker was van Couzijns beeld. Ik kende hem alleen als bronsgieter van de beroemde bronsgieterij A Cire Perdue, die in de jaren 60 zo’n beetje het werk van alle grote Nederlandse beeldhouwers had vervaardigd. Hij bleek dus ook Couzijns aluminium schaalmodel op ingenieuze wijze te hebben vergroot tot afmetingen van ruim 20 x 15 x 5 meter.

Geert Lebbing (78), werkt aan kunst in de openbare ruimte, uit Rotterdam, kocht een sculptuur van Hanna Mobach. Gekocht voor 2000 euro, in het atelier van de kunstenaar.

„In het atelier zag ik een ander cortenstalen beeldje waarop ik in één klap verliefd was: een gewelfd dijklichaam met daarop een huisje. Ook door Mart Joosten gemaakt, op basis van een schets van Hanna. Ik zag meteen de relatie met Groot Landschap: een beeld zo vol spanning uit plaatstaal gevormd, zo krachtig van vorm. Alsof Joosten een kledingpatroon had uitgeknipt en de vellen had omgebogen en aan elkaar gelast.

„Hanna vertelde dat ze haar atelier binnenkort moest opgeven, ik wilde graag helpen door een mooie bestemming voor het beeld te zoeken. Ons idee was bruikleen aan Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, zij hebben meer van haar werk. Helaas is het er nooit van gekomen. Het beeld staat nu in mijn atelier, ik kijk er elke dag met veel plezier naar.”

