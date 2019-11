Leider regeringspartij Sint Maarten vrijgesproken van omkoping

Theo Heyliger, leider van een van de grootste politieke partijen op Sint Maarten, is donderdag vrijgesproken van omkoping van een statenlid in 2013. Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt.

Heyliger, 49, werd begin dit jaar na een groot corruptieonderzoek opgepakt op verdenking van het omkopen van het oud-Statenlid Romain Laville. Heyliger zou met de steekpenningen geprobeerd hebben Laville van partij te laten wisselen en daarmee de coalitie ten val te brengen. Na zijn arrestatie werd hij geschorst als parlementslid.

Van het Openbaar Ministerie moest Heyligger een jaar de cel in en mocht hij zich vijf jaar lang niet meer verkiesbaar stellen, meldt de lokale krant Daily Herald.

Lees ook: Leider regeringspartij Sint Maarten opgepakt in corruptiezaak

Onvoldoende bewijs

Volgens het Gemeenschappelijke Hof van Justitie is er echter geen bewijs dat Heyliger geld „geboden of betaald heeft”. De aanklacht rustte alleen op een verklaring van Laville zelf, stelt de rechtbank. „De enige getuige die ook heeft gezegd dat H. Laville geld zou hebben geboden heeft verklaard dat hij zijn informatie van Laville heeft, dus uit dezelfde bron.”

Wel heeft Heyligger Laville in onderhandelingen een ministerpost aangeboden. Dat is volgens het Gemeenschappelijke Hof echter geen omkoping maar „onderdeel van het legitieme politieke proces in een democratisch land, waar coalities moeten worden gesmeed om tot werkbare meerderheden te komen”.

Theo Heyliger is een prominente politicus en leider van de United Democrats, met vijf zetels een van de grootste partijen in het parlement van Sint Maarten. Hij is ook een belangrijke zakenman op het eiland, waar veel corruptie is. Dat leidt tot conflicten met Nederland. Heyligger moet nog voorkomen voor een andere corruptiezaak rond de bouwsector op Sint Maarten, meldt persbureau ANP.