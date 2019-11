‘Kosten Uithoflijn vallen weer miljoenen euro’s hoger uit’

De kosten voor de Uithoflijn in Utrecht zullen - als de tram in december eenmaal rijdt - nog hoger uitvallen dan was begroot. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie Utrecht, waarover De Telegraaf donderdag schrijft. René Dercksen, fractievoorzitter namens de PVV in de Provinciale Staten, bevestigt tegen NRC de cijfers uit het document.

Lees ook: Rapport: Lange reeks fouten bij aanleg Uithoflijn

De provincie houdt nu rekening met een extra tegenvaller van 22 miljoen euro. Dat bedrag kan oplopen tot 39 miljoen euro. Volgens Dercksen gaat het niet om één grote financiële misrekening, maar vallen verschillende kostenposten hoger uit. Volgens De Telegraaf is het geld onder meer nodig voor het onderhoud van het spoor, de vervanging van de bovenleiding en de reparatie van de tramhaltes. De materialen gaan minder lang mee dan werd verwacht, als de tramlijn straks in gebruik is.

De aanleg van de Uithoflijn, die het station Utrecht Centraal met de Uithof verbindt, viel al veel hoger uit dan in eerste instantie was begroot. Uit onderzoek bleek dat de begroting expres lager was ingeschat om een „politiek aanvaardbaar” bedrag te kunnen overleggen. De provincie en gemeente Utrecht wisten al vijf jaar dat de aanleg van de tramlijn tientallen miljoenen euro’s duurder zou zijn dan gepland. De kosten van de lijn komen inmiddels uit op zo’n half miljard euro. Daarmee behoort de tramlijn tot de duurste ter wereld, checkte NRC eerder dit jaar.