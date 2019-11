Intieme brieven Bond-auteur Ian Fleming en zijn vrouw Ann Charteris worden geveild

Een bundel van meer dan 160 ongepubliceerde brieven van James Bond-schepper Ian Fleming en zijn minnares en latere vrouw Ann Charteris biedt een intieme blik op hun stormachtige relatie, hun leven in hoge kringen en het ontstaan van James Bond. De bundel wordt in december geveild door Sotheby’s in Londen. Het veilinghuis verwacht dat ze tussen de 200.000 en 300.000 pond opbrengen (230.000 en 350.000 euro).

„James Bond was in hoge mate een product van Ian en Anns relatie”, stelt literatuurexpert Gabriel Heaton van Sotheby’s in het persbericht: „Het is geen toeval dat Ian zijn eerste Bond-roman schreef in hetzelfde jaar dat ze trouwden [1952], als uitlaatklep voor zijn libido en fantasie, en ook als poging om geld te verdienen voor een vrouw die eraan gewend was om enorm rijk te zijn.”

Flemings uitspraak in een BBC-interview uit 1963 dat hij Bond verzon „omdat ik op het punt stond te trouwen en afleiding nodig had van het beklemmende idee dat ik niet langer vrijgezel zou zijn”, bevestigt die visie deels.

Fleming was een vrijgezelle bankier (en ex-journalist) in Londen toen hij Charteris in 1934 ontmoette. Ze waren beiden twintigers. Zij was getrouwd met een baron. Ze werden minnaars, en hadden beiden meer relaties. Hun eerste liefdesbrieven zijn uit de jaren veertig, en zitten vol verwijzingen naar hun passievolle en sadomasochistische verhouding: „Ik verlang naar je zelfs als je me met een zweep slaat omdat ik ervan houd dat jij me pijn doet en daarna kust”, schrijft Charteris aan Fleming. Die wordt in de oorlogsjaren Brits marinespion, waar hij ervaringen opdoet die hij in zijn Bond-boeken zal verwerken.

Zwangerschap

Hoewel Charteris in 1945, na het overlijden van haar eerste echtgenoot, trouwt met de Britse krantenmagnaat Esmond Harmsworth, graaf van Rothermere, wordt ze in 1948 zwanger van Fleming. Die is aan het golfen in Schotland, als Charteris in Londen voortijdig bevalt van hun dochter, die maar acht uur zal leven. „Ik heb niets te zeggen dat je troosten kan. Na al deze barensnood en pijn is het bitter. Ik kan je alleen mijn armen bieden, mijn liefde en mijn gebeden”, schrijft Fleming haar vanuit het golfhotel in Gleneagles.

Ze trouwen in 1952, het jaar waarin zij ook bevalt van een zoon van beiden. Om dat te vieren koopt Fleming een gouden typemachine. En hij schrijft zijn eerste James Bond-boek, Casino Royale, in het vakantiehuis dat hij op Jamaica heeft laten bouwen, dat Goldeneye heet.

Daar zal hij tot zijn dood in 1964 vrijwel elke winter een Bond-boek schrijven (veertien in totaal), terwijl zijn vrouw liever in Londen bij haar high society-vrienden blijft. „Ik heb al een derde [van het boek] geschreven in een week – een hoofdstuk per dag”, schrijft hij haar over de voortgang van een ervan. In Goldeneye op Jamaica komen veel beroemde gasten langs, zoals schilder Lucian Freud en de schrijvers Noel Coward en Truman Capote.

Hoewel beide echtelieden in high society-kringen verkeren (en daarover in brieven roddelen) en de wereld rondreizen, sluipt toch eenzaamheid in hun relatie. Zo schrijft Charteris aan Fleming: „Je hebt het over [je] oude vrijgezellentijd – de enige persoon met wie je gestopt bent naar bed te gaan toen ze voorbij waren, was met mij.”

Met de dood van Fleming in 1964 stopt de correspondentie, die 160 brieven omvat. Fleming heeft nog het begin van het wereldwijde succes op film (Dr. No in 1962) meegemaakt van James Bond. Ondanks kritiek, ook al tijdens Flemings leven, dat 007 niet veel meer is dan seks, snobisme en sadisme, is zijn geesteskind Bond nog steeds succesvol. De 25ste Bond-film No Time To Die, met Daniel Craig in de hoofdrol, wordt in april 2020 verwacht.