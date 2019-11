ICC-aanklager onderzoekt mogelijke misdaden tegen menselijkheid Myanmar

Aanklagers van het Internationaal Strafhof (ICC) mogen een volwaardig onderzoek openen naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid tegen de Rohingya-bevolking in Myanmar. Dat heeft het ICC donderdag bekendgemaakt. Het besluit is een volgende stap in de mogelijke vervolging van leden van het Myanmarese leger en boeddhisten die de islamitische minderheid in 2017 hebben verdreven uit Myanmar.

Volgens de rechters van het ICC is het aannemelijk dat de Rohingya zijn gedeporteerd en verjaagd vanwege hun etniciteit en religie, wat gekwalificeerd kan worden als een misdaad tegen de menselijkheid. Ook is er volgens de rechters „een redelijke basis” om te geloven dat er „wijdverspreide en systematische geweldsdaden” tegen hen zijn gepleegd.

Ook speelt de omvang van de misdaden een rol. Volgens cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn meer dan 740.000 Rohingya Myanmar ontvlucht vanwege het geweld in het land. Ook zijn vermoedelijk duizenden Rohingya verkracht of vermoord.

Genocide

Opvallend genoeg onderzoeken de ICC-aanklagers niet of er sprake is geweest van genocide. De Verenigde Naties hebben het geweld gericht tegen de Rohingya-minderheid eerder wel beoordeeld als een „etnische zuivering”. Ook nabestaanden en slachtoffers stellen dat er sprake was van genocide. Zij hopen dat het ICC de daders hiervoor zal veroordelen.

Het was nog de vraag of ICC wel kon overgaan tot vervolging, omdat Myanmar niet is aangesloten bij het Strafhof. De rechters van het ICC hebben donderdag geoordeeld dat een onderzoek wel degelijk mogelijk is omdat een deel van de vermoedelijke misdrijven heeft plaatsgevonden op grondgebied van Bangladesh. De aanklagers van het ICC zullen de komende tijd bewijs verzamelen van de misdrijven; een proces dat maanden of zelfs jaren kan duren. Als er genoeg bewijs wordt verzameld, kan een ICC-rechter arrestatiebevelen uitvaardigen, die afzonderlijke staten dan kunnen uitvoeren.