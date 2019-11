Facebook: twee keer zoveel nepprofielen geblokkeerd vóórdat ze actief zijn

Facebook heeft naar eigen zeggen in 2019, tot 1 oktober, ruim twee keer zoveel nepprofielen geblokkeerd als in dezelfde periode vorig jaar. In een woensdag verschenen rapport beschrijft het bedrijf de aanpak van schadelijke berichtgeving op Facebook en Instagram.

Het bedrijf zegt 5,4 miljard nepprofielen van Facebook te hebben verwijderd tot aan 1 oktober. Het gaat daarbij om nieuw aangemaakte profielen die nog vooraf, voordat ze door iemand zijn gezien en dus online stonden, al zijn verwijderd. Circa 5 procent van alle maandelijks actieve profielen op Facebook is een nepprofiel, aldus het concern. In dezelfde periode vorig jaar zegt Facebook 2,1 miljard profielen uit de lucht te hebben gehaald.

De cijfers laten de omvang van het probleem met nepprofielen zien en hoe Facebook hiermee omgaat. Het aantal verwijderde profielen in negen maanden is namelijk meer dan het maandelijkse aantal actieve gebruikers. In het rapport worden ook hoge cijfers genoemd over het aantal verwijderde berichten met kinderporno, het aanbieden van wapens en drugs, zelfverminking en terroristische propaganda. Facebook krijgt al jaren veel kritiek omdat het bedrijf te weinig zou doen tegen de verspreiding van nepnieuws en desinformatie.