Embryo’s kweken: waar leg je de grens?

Vraag een liberaal en een christelijk Kamerlid wat een embryo is en je snapt direct waarom er zoveel spanning zit op de politieke discussie over embryo-onderzoek. D66-Kamerlid Pia Dijkstra zegt: „Het is een klompje cellen, meer niet.” Maar voor ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is een embryo „het begin van een mensenleven en dus beschermwaardig”.

Maatschappelijk debat Over welke onderwerpen is er nog meer discussie? De liberale en christelijke partijen in Rutte III zijn het zelden eens over medisch-ethische kwesties. Aanleiding voor het kabinet om vijf ‘maatschappelijke dialogen’ te starten over dilemma’s rond embryo-onderzoek. Vrijdag opent minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) de tweede dialoog, over het speciaal kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek. Maatschappelijke discussie over een politiek gevoelig onderwerp is niet nieuw. Zo staat de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie uit het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw model voor het consulteren van de bevolking over een controversieel vraagstuk. Die discussie van toen is ook hét voorbeeld van hoe zo’n volksraadpleging dus niet moet. Het voornemen voor de bouw van drie nieuwe kerncentrales waartoe het kabinet Den Uyl in 1974 besloot riep zo veel verzet op dat het kabinet Van Agt-Wiegel in 1978 besloot tot het opzetten van een grootschalig debat over de wenselijkheid van nieuwe kernenergie. Er kwam een stuurgroep onder leiding van oud-onderwijsminister Mauk de Brauw (DS’70). Het debat kostte veel geld (ruim 12 miljoen euro), veel tijd (vijf jaar vanaf de aankondiging) en veel procedureel geruzie. ‘Breed’ in de maatschappelijke discussie was vooral de frustratie omdat aan het slot de verdeeldheid over het kernenergievraagstuk net zo groot, zo niet groter was geworden. Nadien is gekozen voor bescheidener opgezette maatschappelijke debatten. Die gingen onder andere over bio-technologie en voedsel (2001) en de ontwikkeling van de luchthavens Schiphol, Lelystad en Eindhoven (2006).

Wetenschappers pleiten al jaren voor verruiming van de Embryowet, om meer onderzoek met embryo’s mogelijk te maken. Maar de huidige coalitie van twee liberale partijen (VVD en D66) en twee christelijke partijen (CDA en ChristenUnie) kon er alleen komen omdat ze de afspraak maakten géén grote veranderingen op medisch-ethisch gebied in te zetten.

Het kabinet besloot wel dat er vijf ‘maatschappelijke dialogen’ komen over dilemma’s rond embryo-onderzoek. Een eerste dialoog, over het aanpassen van het DNA van embryo’s, ging vorige maand van start. Deze vrijdag trapt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in Utrecht de tweede dialoog af, over het speciaal kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek.

Lees ook een inventarisatie op basis van gesprekken met vijf Nederlandse wetenschappers: Wat kan verruiming van de Embryowet opleveren?

Voor de bijeenkomst in Utrecht hebben zich online tachtig mensen aangemeld. De verwachting is dat dit vooral experts en vertegenwoordigers van belangen- en patiëntenorganisaties zijn, erkent Maarten Hazewinkel van de organisatie. „Maar we gaan ook nog een groot onderzoek doen onder een representatieve groep van duizend Nederlanders.” Ook bij de andere dialogen probeert het ministerie van Volksgezondheid gewone burgers te bereiken. „Er komen huiskamergesprekken en we denken na over een stand op de Negenmaandenbeurs of Huishoudbeurs”, zegt een woordvoerder.

Het kabinet zette in het regeerakkoord al wel een klein stapje. Bij embryoselectie wordt de mogelijkheid van geslachtskeuze verruimd bij ernstige erfelijke aandoeningen. Jongens hebben bijvoorbeeld 50 procent kans om de onbehandelbare oogziekte LHON te krijgen, terwijl dit voor meisjes 10 procent is. Door middel van embryoselectie kiezen voor een meisje maakt de kans veel kleiner dat het kind later ziek wordt.

Alhoewel de ChristenUnie tegen embryoselectie blijft, vindt Dik-Faber (ChristenUnie) het voorkomen van zeer ernstige aandoeningen zwaarwegend genoeg om deze verruiming te accepteren. Voor Dik-Faber speelt ook mee dat deze embryo’s „in het kader van een kinderwens zijn ontstaan”. Daar zit voor de ChristenUnie het grote verschil met het speciaal kweken van embryo’s voor onderzoek. „Puur voor onderzoek menselijk leven creëren om het daarna weer te vernietigen vind ik in strijd met de menselijke waardigheid.”

Creëren om te vernietigen

Dik-Faber zegt dat het geloof voor de ChristenUnie natuurlijk een rol speelt. „Vanuit de Bijbel geloof ik dat God de Schepper is van al het leven en dat het daarom beschermwaardig is.” Tegelijkertijd zegt ze dat de ChristenUnie „heel positief tegenover de wetenschap staat”. Dik-Faber vraagt zich alleen af of elke wetenschappelijke ontwikkeling vooruitgang is. „Is het vooruitgang als je menselijk leven creëert om het weer te vernietigen?”

D66 wijst erop dat met het kweken van embryo’s ivf-behandelingen kunnen worden verbeterd en zo „de kwaliteit van leven van kinderen”. „Dat weegt voor ons zwaar”, zegt Dijkstra.

Liberale politici snappen tegelijk de dilemma’s rond embryo-onderzoek. „Waar leggen we de grens? Moet alles kunnen wat wetenschappelijk kan? Veel mensen zijn bezorgd dat we straks designerbaby’s krijgen”, zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. Nieuwe technieken moeten daarom alleen gebruikt worden voor het voorkomen van ernstige ziekten, vindt zij. „De VVD is tegen het selecteren van embryo’s op niet-medische gronden. Daar ligt voor ons absoluut de grens, we zijn faliekant tegen het creëren van de perfecte mens.”

De dialogen over embryo-onderzoek moeten volgend jaar worden afgerond. De coalitiepartijen zijn allemaal benieuwd naar de uitkomst, maar of nog deze kabinetsperiode de Embryowet verder wordt verruimd? Dik-Faber (ChristenUnie) denkt dat het „lastig” wordt. „Het kweken van embryo’s voor onderzoek blijft voor ons een brug te ver.” Tellegen (VVD) wil het liefst snel nieuwe stappen zetten, maar vreest dat dit pas in een volgend kabinet lukt. De wetenschap moet dus nog even geduld hebben.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven