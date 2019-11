Een kopie? Dramaserie Dit zijn wij is een hommage aan de Amerikaanse hit This Is Us

„Het is natuurlijk eervoller om zelf iets te verzinnen, maar ik vond dit zo bijzonder dat het eigenlijk een eer is om het te mogen remaken”, zegt regisseur Mark de Cloe over de Nederlandse versie van de Amerikaanse dramaserie This Is Us die vanavond van start gaat. Toch noemt hij Dit zijn wij liever geen remake, maar een „liefdevolle vertaling”. Wat het ook is, het blijft een opvallende keuze om een populaire Amerikaanse serie zo naar Nederland te halen. Zeker omdat This Is Us al in Nederland wordt uitgezonden.

Waarom besloot u het dan toch na te willen maken?

„Die serie raakte me zo, ik zat bijna iedere aflevering te janken. Het was een soort therapie. Het laat goed zien hoe mensen met elkaar om moeten gaan, hoe je een conflict anders kunt bekijken. Het draait allemaal om empathie. Het is zo menselijk en zo sterk dat ik besloot dat ik het heel zorgvuldig wilde vertalen, met Nederlandse problemen zoals Sinterklaas en Nederlandse dingen zoals voetbal, in plaats van de Super Bowl. Dit moeten Nederlanders, met hun gekke ideeën over mensen, zien.”

Met hun gekke ideeën over mensen?

„Nou, ik weet niet of dat per se heel Nederlands is, maar wat ik zo goed vind aan de serie is dat je een conflict ziet waar je direct een bepaald idee over hebt. Tot je het van een andere kant ziet en je opeens je oordeel bijstelt. Er zitten geen antagonisten in, dat zit allemaal in je eigen oordelen. Het zit in de conflicten zelf.”

Het is een redelijk letterlijke vertaling geworden. De dialogen, zelfs de camera shots, lijken identiek.

„Pas in aflevering vier durfde ik dingen om te gooien. Inge Nirvana, die het vertaalde, drukten we op het hart dat ze geen loopje met de dialogen moest nemen. Het is een hommage. Je merkt het meteen als je twee zinnen schrapt. De makers hebben het helemaal uitgekookt. Alles heeft een functie, ieder detail, ieder zinnetje.”

Was het lastig om te vertalen?

„De menselijkheid niet, die is universeel. Maar Vietnam moet natuurlijk iets worden waar Nederlanders hebben gevochten. Wij kwamen uit bij UNIFIL, onze vredesmissie in Libanon. Maar ook de afstanden zijn anders. In Amerika reizen ze een hele nacht om de ander te vertellen dat ze van elkaar houden. Hier ga je van Den Bosch naar Den Haag.”

Moesten de Nederlandse acteurs naar de Amerikaanse serie kijken?

„Daarin liet ik ze vrij. Ik weet dat Fockeline Ouwerkerk en Vincent van der Valk het niet wilden zien. Hoeft ook niet. Het Amerikaanse script is zó goed. In Nederlandse scripts, daarentegen, zitten altijd zoveel fouten. Niet omdat de schrijvers hier niet goed zijn, maar omdat de scripts veel te snel worden gemaakt. In Amerika is er meer tijd en budget voor het script, het klopte allemaal precies.”

De netwerkshow die Amerika liet huilen (NRC, 3/4/2017)

‘This Is Us krijgt Amerika aan het huilen’, schreef NRC. Gaat Nederland huilen bij Dit zijn wij?

„Er gaan mensen dood, al in de eerste aflevering. Een baby zelfs. In Nederlandse series is het altijd zo ingehouden, dat past in onze traditie. Kijk naar de gereformeerde kerken: geen beeld te bekennen. Of Mondriaan, zijn werk is prachtig, maar wel helemaal uitgemergeld. Alleen onze films over de oorlog mogen grotesk zijn in emotie. Met Dit zijn wij kunnen wij er gewoon vol voor gaan.”

Er zit een enorme spanningsopbouw in het origineel, een groot mysterie dat werd onthuld in een aflevering die na de Super Bowl werd uitgezonden. 26,97 miljoen Amerikanen keken. Hoe voorkom je dat Nederlanders opzoeken wat er zal gebeuren?

„Ik kan alleen maar hopen dat mensen het origineel niet kijken en het niet voor zichzelf verpesten.”

Heeft u eigenlijk goedkeuring moeten vragen in Amerika?

„Ja, ze wilden iedere aflevering zelf eerst goedkeuren. Ze kwamen ook kijken. Maar ze zijn heel enthousiast. Ze zaten zelfs te huilen! Bij hun eigen scenario, dat was heel leuk.”

Dit zijn wij in het Nederlands, Turks en Frans Het origineel, This Is Us, heeft in de VS al een vierde seizoen. Omroep NBC kocht de serie onlangs tot en met seizoen 6 aan. Die eer valt meestal te beurt aan de grootste hits. Dit zijn wij (KRO-NCRV) is niet de enige vertaling of adaptatie: er is een Turkse versie, en een Franse in de maak. Vanaf 14 november bij NPO 1 om 20.35u. Duur: 46 minuten.