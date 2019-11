Door politie neergeschoten Alkmaarse overleden aan verwondingen

De 48-jarige vrouw die woensdag door de politie in Alkmaar werd neergeschoten is later op de dag aan haar verwondingen overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Verder informatie wilde het OM desgevraagd niet geven. Ook de politie zwijgt.

De politie kreeg woensdagochtend om 08.00 uur een melding dat de vrouw bezig was met vernielingen in een woonwijk in het Noord-Hollandse Alkmaar. De vrouw luisterde niet naar instructies van de politie, waarna ze werd neergeschoten. De zaak wordt onderzocht door de Rijksrecherche en is overgedragen aan het OM.

Een woordvoerder van de politie zei tegen NH Nieuws dat de vrouw met een mes en hamer zwaaide en dat ze op de agenten kwam afgerend.

Meerdere buren zeiden tegen NH Nieuws dat de vrouw al jaren voor overlast zorgde in de buurt en dat „honderden meldingen” zijn gemaakt bij de woningbouworganisatie, politie, GGZ en de crisisdienst. Een buurman verwijt instanties nalatigheid en zegt dat het schietincident voorkomen had kunnen worden. De vrouw zou hem eens hebben bedreigd met twee grote keukenmessen. De dag voor het incident was volgens hem de politie nog bij zijn buurvrouw langs geweest. Ze zou niet zijn opgenomen omdat de crisisdienst geen plek had. De politie en het OM willen desgevraagd niet bevestigen aan NRC dat er meldingen over de vrouw waren gemaakt.