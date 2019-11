De series van week 46: De 12 van Schouwendam, The Mandalorian

De 12 van Schouwendam

Nederlandse thrillerserie, opvolger van De 12 van Oldenheim. Het verhaal draait om twee scholieren, een jongen en een meisje, die 25 jaar geleden van de aardbodem verdwenen. Een mysterieuze man loopt op een dag het dorp Schouwendam binnen en beweert dat hij de vermiste jongen is. Schouwendam staat daarna op zijn kop. Met Gijs Naber, Huub Stapel en Carine Crutzen. Videoland, tien afleveringen.

The Mandalorian

Dinsdag werd de eerste aflevering van The Mandalorian gelanceerd. De Star Wars-serie over een zwijgzame premiejager is de belangrijkste ‘original’ van Disney+. Vrij radicaal is het ruimtewesternjasje waarin alles is gehesen, compleet met gerommel in een cantina en een rodeo. Disney+, elke vrijdag een aflevering.

High School Musical: The Musical: De Serie

Comedyserie, gebaseerd op de filmreeks High School Musical. De titel zegt al dat de makers zichzelf niet al te serieus nemen. De serie is gefilmd als ‘mockumentary’ (net als The Office) en speelt zich af op de fictieve school waar de films opgenomen zijn. Een groep leerlingen wil een nieuwe versie van de musical maken. Disney+, elke vrijdag een aflevering.

The Crown 3

In seizoen drie biecht koningin Elizabeth op dat ze last heeft van haar eigen emotionele afstandelijkheid en twijfelt aan de rol van het koningshuis. Dat levert boeiend drama op. Olivia Colman neemt de hoofdrol over van Claire Foy. Netflix, vanaf zondag, tien afleveringen.