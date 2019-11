Canon Nederlandse geschiedenis: geen boekje, maar video’s

De historische canon die jongeren vanaf 2020 zullen krijgen als ze 18 jaar worden, wordt toch geen boekje. In plaats daarvan zullen er video’s op internet komen, schrijft minister Ingrid Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) in een brief naar de Tweede Kamer. Een papieren versie van de canon spreekt jongeren minder aan, blijkt uit onderzoek dat het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) in opdracht van de regering heeft uitgevoerd. Video’s zoals die van de YouTube-serie #Polertiek van Tim Hofman en Zondag met Lubach kunnen volgens de stichting dienen als inspiratie.

De Canon van Nederland werd gepresenteerd in 2006 en is een overzicht van de vijftig belangrijkste thema’s in de Nederlandse geschiedenis, van de hunebedden tot de Groningse gasbel. In het regeerakkoord werd afgesproken dat iedereen die 18 wordt de canon zal ontvangen - aanvankelijk in de vorm van een boekje. Volgens het CJP is het echter beter om de canon via video’s op internet te verspreiden.

Het CJP ging in gesprek met zeventien jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud. Zij bleken weinig enthousiast over het idee van een boekje. „Misschien zou ik het aan mijn oma geven”, zei een van hen tijdens de groepssessie.

De canon zal vanaf 2020 onder achttienjarigen worden verspreid via digitale kanalen. In video’s zullen de vijftig thema’s door voor jongeren aansprekende personen worden toegelicht. Dit zouden volgens het CJP bijvoorbeeld artiesten kunnen zijn. Zo viel tijdens het onderzoek van de stichting de naam van zanger Ronnie Flex.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er op dit moment onder jongeren nog weinig animo is voor het ontvangen van de canon. „Zolang er weinig behoefte bestaat aan een nationale canon bij jongeren is het overhandigen daarvan in welke vorm dan ook waarschijnlijk zonde van de investering”, schrijft het CJP.