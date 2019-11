AFM: kwaliteit accountants moet omhoog

De kwaliteit van het werk van vijf middelgrote accountantsbedrijven in Nederland laat nog altijd te wensen over. Het gaat om accountancykantoren die de jaarrekening controleren van beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. Dat blijkt uit een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat donderdag is verschenen. Bij een extra controle van de AFM op jaarrekeningen die door de bedrijven waren goedgekeurd, bleken twaalf van de veertien ‘onvoldoende’ omdat de accountant te weinig informatie bezat om de jaarrekening te mogen goedkeuren.

De vijf bedrijven, Accon, Baker Tilly, BDO, Grant Thornton en Mazars zijn na de ‘Big 4’ - Deloitte, PwC, EY en KPMG - de grootste accountantskantoren in Nederland. De accountancysector heeft op verzoek van de AFM in 2014 een veranderprogramma opgesteld om de kwaliteit van controles van jaarrekeningen te verhogen. Uit een onderzoek in 2017 bleek dat de vijf accountantsbedrijven nog niet genoeg veranderingen hadden doorgevoerd om de kwaliteit van hun werk te verhogen. Op basis van de resultaten van het onderzoek uit 2017 hield de AFM de vijf middelgrote accountancykantoren de afgelopen jaren meer in de gaten.

De AFM vindt dat alle vijf de accountancykantoren in de afgelopen twee jaar wel hebben geprobeerd de kwaliteit van werk te verbeteren, maar dat er nog meer gedaan moet worden. Bovendien zijn er grote verschillen tussen wat de bedrijven eraan doen om hun werk te verbeteren. De meeste aanmerkingen heeft de waakhond op de kwaliteit van het werk bij Baker Tilly en Accon. Of de AFM maatregelen neemt tegen de accountantsorganisaties is niet bekend.