12 jaar gevangenisstraf voor doodschieten rapper Bolle

De 21-jarige Ogilvan J. die vorig jaar rapper Bolle heeft doodgeschoten, heeft twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald. Bolle (19), de bijnaam van Gondilio Lowland, werd op 10 oktober 2018 overdag vlakbij zijn huis in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten. Justitie eiste veertien jaar cel.

De rechter acht op basis van getuigenverklaringen, tapgesprekken en camerabeelden bewezen dat J. de rapper heeft doodgeschoten. Hij is veroordeeld voor doodslag en niet voor moord, omdat niet kon worden vastgesteld dat hij vooraf al van plan was om Lowland dood te schieten.

J. en de rapper waren vroeger met elkaar bevriend. Het is onduidelijk waarom J. de rapper heeft doodgeschoten. Hij bekende de schietpartij nog dezelfde avond aan zijn familie, maar trok die bekentenis later in. De rechter verwijt J. daarnaast dat hij geen medeleven heeft getoond in de rechtszaal.

Lowland maakte deel uit van de rapformatie Sevengang. Hij zong, schreef de teksten en was de producer. Vorig jaar kwam het debuutalbum Wonderk!nd van de formatie uit op Spotify.

