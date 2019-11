Zeker dertien doden bij busongeluk Slowakije

Zeker dertien mensen zijn woensdag omgekomen bij een busongeluk in het westen van Slowakije. Ook raakten zeker twintig mensen gewond. Dat meldt persbureau AP.

De bus raakte in botsing met een vrachtwagen nabij de stad Nitra, zo’n honderd kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Volgens de politie zitten meerdere mensen nog vast in de bus. Het aantal gewonden kan dus nog verder oplopen. De vrachtwagen vervoerde volgens de brandweer een lading stenen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens lokale media zouden in de bus voornamelijk middelbare scholieren zitten maar dit is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Premier Peter Pellegrini noemde het ongeluk „vreselijk” en betuigde zijn medeleven aan de familie van de slachtoffers.

Het ongeluk gebeurde nabij de stad Nitra.