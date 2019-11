Werkloosheid stijgt voor het eerst in vijfenhalf jaar

Voor het eerst in vijfenhalf jaar is het afgelopen kwartaal de werkloosheid gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag publiceert.

Die stijging komt vooral door de groei van de beroepsbevolking. Bijvoorbeeld doordat meer mensen die eerst geen baan hadden en daar ook niet naar zochten, nu wél een baan willen. Dan ben je volgens de definitie die CBS hanteert werkloos.

Hoe het kan dat dit deel van de beroepsbevolking groeit, meldt het CBS niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat door de aantrekkende economie veel mensen die eerst geen werk hadden en daar ook niet naar zochten, nu wel naar vacatures speuren. Denk ook aan studenten die klaar zijn met hun studie en op zoek gaan naar werk.

In het afgelopen kwartaal nam het aantal mensen dat hun baan verloor af met 17.000. Maar de beroepsbevolking groeide zo hard dat deze daling teniet werd gedaan. Per saldo kwamen er 31.000 ‘nieuwe’ werkzoekenden bij. In het derde kwartaal van dit jaar steeg daardoor het aantal werklozen met 14.000.