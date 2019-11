Werkgevers bereiden claim voor tegen kabinet om PFAS-norm

Werkgeversorganisatie VNO-NCW bereidt een schadeclaim voor tegen de staat door de schade die bouwers door de PFAS-crisis hebben opgelopen. Een deel van de bouwwerkzaamheden in Nederland ligt daardoor al enige tijd stil. De claim kan in de tientallen miljoenen lopen, zo bevestigt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer aan NRC.

In juli zijn er milieunormen vastgesteld over hoeveel PFAS in de grond mag zitten. PFAS is een verzameling van duizenden nauwelijks afbreekbare synthetische stoffen, waarvan sommige schadelijk voor mensen zijn. Het wettelijk toegestane PFAS-gehalte bedraagt sinds juli maximaal 0,1 microgram per kilo grond. Door die nieuwe normen liggen bouwprojecten stil.

VNO-NCW-voorman De Boer zegt te inventariseren hoeveel geld de sector daardoor is misgelopen. „Eén man plus een machine in het grondverzet kost 100 euro per uur”, zegt hij tegen ANP. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) heeft volgens De Boer gezorgd voor een „verschrikkelijk bedrijfsongeval”.

Maatregelen

Het kabinet kondigde woensdag maatregelen aan om enkele van de problemen rond PFAS te verhelpen. Zo worden rijksbaggerdepots opengesteld om daar de meest vervuilde baggerspecie op te slaan. Op korte termijn kunnen daardoor enkele grote, stilgevallen baggerprojecten weer opstarten.

Ook wordt er meer ruimte gemaakt voor projecten in de waterbouw door daarvoor een PFAS-norm in te stellen die gebaseerd is op de „landelijke achtergrondwaarde”. De achtergrondwaarde is de basishoeveelheid PFAS die gemiddeld genomen in de Nederlandse bodem zit. Die ligt hoger dan 0,1 microgram per kilo, waardoor die grens verhoogd kan worden. Eerder kondigde het kabinet aan zo’n waarde voor de landbodem in te gaan stellen. Nu komt die er dus ook voor de waterbodem.

Verder wil het kabinet op Europees niveau PFAS verbieden, om het probleem bij de bron aan te pakken.